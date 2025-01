Lead-Retrieval-Software - Beliebteste Apps - Puerto Rico

snapADDY

snapaddy.com

snapADDY DataQuality ist der Datenqualitätsbooster für Ihr CRM: Die smarte Lösung unterstützt Sie beim Anlegen und Aktualisieren von Leads, Kontakten und Accounts direkt in den Schnittstellen von Salesforce, Microsoft Dynamics und SAP Sales Cloud. Bei der Eingabe von Kontaktdaten erhalten Sie automatisch Vorschläge für Informationen aus geschäftlichen sozialen Netzwerken, Unternehmenswebsites oder E-Mail-Signaturen. Der integrierte E-Mail-Validator führt eine Suche nach der am besten kompatiblen E-Mail-Adresse durch. Das reduziert den manuellen Aufwand und sorgt für CRM-Datenqualität auf höchstem Niveau! snapADDY DataQuality ist auch als Browser-Erweiterung für andere CRM-Systeme verfügbar. Ein kostenloser Visitenkartenscanner ist im Lieferumfang enthalten. Viele intelligente Funktionen: • Leads, Kontakte und Accounts mit Smart Autocomplete & Updater erstellen und aktualisieren • Kontaktdaten aus der Zwischenablage einfügen, um fehlende Werte zu vervollständigen • Kontakterfassung mit künstlicher Intelligenz • Automatische Dublettenprüfung von Leads, Kontakten und Accounts • Bestandsdaten Aktualisierung auf Basis von E-Mail-Signaturen • Qualifizierte Recherche von Firmendaten und Kontakten • Einfache Ergänzung fehlender Kontaktdaten • Datenübernahme ins CRM ohne Eingabe • Kostenloser Visitenkartenscanner für Ihr Smartphone Warum snapADDY DataQuality? • Nahtlose Integration in Salesforce, SAP und Microsoft Dynamics CRM • Garantierte erhöhte Datenqualität • Höhere Benutzerakzeptanz für Ihr CRM • Mehr Effizienz in Marketing und Vertrieb • Vereinfachung von Arbeitsabläufen • Arbeitszeitersparnis • Zentrale Datenverwaltung