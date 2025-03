Coldlytics

coldlytics.com

Haben Sie genug von veralteten B2B-Datenbanken? Coldlytics kombiniert nahtlos modernste Automatisierung mit menschlichen Forschern, um Ihnen die aktuellsten Leads zu liefern. Geben Sie Ihre Targeting-Anforderungen über unsere Self-Service-Plattform ein und unser Team erstellt für Sie in nur 24 Stunden eine völlig individuelle Lead-Liste. Geben Sie sich nicht mit Daten zufrieden, die alle anderen bereits genutzt haben! Wie machen wir das? Wenn Sie Ihre Anfrage einreichen, startet ein Mitglied unseres Teams unsere proprietären Web-Scraper, um Ihre idealen Kunden zu identifizieren. Wir nutzen eine Vielzahl von Online-Datenquellen, darunter Google Maps, LinkedIn, Clutch, D&B und mehr – und vergleichen dann Umsätze, Mitarbeiterzahlen, Gründungsdaten und führen sogar Stichwortprüfungen auf der Website jedes Unternehmens durch. All dies ermöglicht uns eine punktgenaue Genauigkeit. Anschließend geben wir Ihre Liste an unser engagiertes Rechercheteam weiter, das manuell die Kontaktdaten aller Entscheidungsträger ermittelt, die Sie erreichen müssen. Es gibt wirklich keine besseren Daten!