Lead-Mining-Software - Beliebteste Apps - Katar

Lernen Sie die Full-Stack-Plattform für Web Scraping, Datenextraktion und Automatisierung kennen. Von Entwicklern für Entwickler entwickelt. + Apify Store Über 1.600 vorgefertigte Scraper für Web-Scraping oder Automatisierungsprojekte. Scrapen Sie soziale Medien, Google Maps, die Google-Suche, YouTube und mehr. + Entwickeln Sie mit Open-Source-Tools. Vereinfachen Sie das Scraping mit Crawlee, unserer beliebten Open-Source-Bibliothek zum Erstellen zuverlässiger Scraper in Node.js. Oder verwenden Sie das neue Apify Python SDK. + Verlassen Sie sich auf Ihre Lieblingsbibliotheken. Apify funktioniert hervorragend mit Python und JavaScript. Verwenden Sie Scrapy, Selenium, Playwright oder Puppeteer. + Verwandeln Sie Ihren Code in einen Apify Actor. Actors sind serverlose Mikroapps, die einfach zu entwickeln, auszuführen, zu teilen und zu integrieren sind. Die Infrastruktur, Proxys und Speicher sind betriebsbereit. + Bereitstellung in der Cloud. Keine Konfiguration erforderlich. Verwenden Sie einen einzelnen CLI-Befehl oder erstellen Sie direkt von GitHub. + Führen Sie Ihren Actors Start über die Apify-Konsole, die CLI oder die API aus oder planen Sie den Start Ihres Actors zu einem beliebigen Zeitpunkt. + Lassen Sie sich nie blockieren. Nutzen Sie unseren großen Pool an Rechenzentrums- und Privat-Proxys. Verlassen Sie sich auf eine intelligente IP-Adressrotation mit menschenähnlichen Browser-Fingerabdrücken. + Crawling-Ergebnisse speichern und teilen. Verwenden Sie zum Crawlen verteilte Warteschlangen mit URLs. Speichern Sie strukturierte Daten oder Binärdateien. Exportieren Sie Datensätze in Excel, CSV, JSON, JSONL, XML, RSS oder HTML-Tabelle. + Überwachen Sie die Leistung im Laufe der Zeit. Überprüfen Sie alle Actor-Ausführungen, ihre Protokolle und Laufzeitkosten. Hören Sie auf Ereignisse und erhalten Sie benutzerdefinierte automatische Benachrichtigungen. + Binden Sie Ihre Actors in jeden Workflow ein. Stellen Sie über vorgefertigte Integrationen sofort eine Verbindung zu Hunderten von Apps her oder richten Sie Ihre eigenen mit Webhooks und unserer API ein. + Veröffentlichen Sie Ihre Schauspieler. Schließen Sie sich Hunderten von Entwicklern an, die ihre Schauspieler im Apify Store teilen, und verdienen Sie Geld.