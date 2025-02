Software zur Lead-Generierung - Beliebteste Apps - Slowakei

Luna.ai

Das alte Verkaufsbuch ist kaputt. Heutige Interessenten haben keine Geduld mehr für diese Spam-Nachrichten, die für alle Fälle passen. Und E-Mail-Dienstanbieter haben ihre Richtlinien für Massen-Cold-E-Mails verschärft. Es ist eine neue Ära, und die alten Wege reichen einfach nicht mehr aus. Und wenn Sie der Meinung sind, dass die Erweiterung Ihres Vertriebsteams das Wundermittel ist, denken Sie noch einmal darüber nach. Trotz aller Bemühungen gelingt es vielen Vertriebsmitarbeitern nicht, potenzielle Kunden effektiv zu verstehen und einzubinden. Es wird immer schwieriger, den ROI von Vertriebsmitarbeitern zu rechtfertigen. Kommt Ihnen das bekannt vor? Es ist Zeit für eine Veränderung. Betreten Sie Luna.ai, Ihr Raketenschiff in der Verkaufsdunkelheit. Luna.ai ist nicht nur ein weiteres KI-Verkaufstool; Es ist die All-in-one-Plattform für Interessenten, die Sie suchen. Signalbasierter Verkauf, Personalisierung in großem Maßstab, E-Mail-Zustellbarkeit – Luna.ai hat alles im Griff. Mit Luna.ai verkaufen Sie nicht nur; Sie verkaufen intelligenter und effektiver. Stellen Sie sich ein System vor, das Ihren Interessenten in- und auswendig kennt und auf einem Berg an Daten und Erkenntnissen aufbaut, um sicherzustellen, dass jede Kontaktaufnahme genau richtig ist. Beherrscht beeindruckende 152 Sprachen fließend. Und das Beste daran? Skalierbar, mit unbegrenzten E-Mail-Konten, und das alles zu einem Zehntel der Kosten herkömmlicher Methoden. Im Kern geht es bei Luna.ai darum, Sie in die Lage zu versetzen, sich in dem zu profilieren, was Sie am liebsten tun: mit Kunden in Kontakt zu treten und diese Geschäfte abzuschließen. Es geht darum, Rätselraten zu vermeiden und sicherzustellen, dass sich jede Nachricht, die Sie senden, persönlich und relevant anfühlt. Richten Sie noch heute Ihr erstes Playbook ein. Mit den Voreinstellungen von Luna.ai sind Sie in wenigen Minuten einsatzbereit. Wir sehen uns auf dem Mond!