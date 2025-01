Lead-Capture-Software - Beliebteste Apps - Katar

Expandi

expandi.io

Expandi ist ein LinkedIn-Automatisierungstool, mit dem Sie Leads mithilfe eines Omnichannel-Ansatzes am sichersten erreichen können. Mit Expandi müssen Sie kein LinkedIn-Experte sein, um Ergebnisse zu erzielen und Ihr LinkedIn-Outreach-Spiel zu verbessern. Kontaktieren Sie Ihre Interessenten auf LinkedIn oder per E-Mail über intelligente, automatisierte Sequenzen. Starten Sie Ihre erste Kampagne in 15 Minuten und sehen Sie Ergebnisse in 24 Stunden. Unsere Mission ist es, der sicherste und intelligenteste Weg für die Omnichannel-Reichweite Ihres Unternehmens zu werden. Mit marktführenden Funktionen wie: • Smart Campaign Builder: mit Aktionen wie der Unterstützung der Leads und dem Verfolgen ihrer Unternehmensseite. • Zu den Veranstaltungsfunktionen von LinkedIn gehören das Einladen Ihres Netzwerks zur Teilnahme an Ihrer Veranstaltung oder das Versenden von Nachrichten an alle, die an der von Ihnen veranstalteten Veranstaltung teilgenommen haben. • Integration mit Hyperise: die Möglichkeit, personalisierte Bilder und GIFs zu versenden, um auf LinkedIn hervorzustechen. • ... und noch viel mehr Sie möchten mehr erfahren? Besuchen Sie unsere Website oder kontaktieren Sie [email protected], um Ihre kostenlose Testversion zu starten.