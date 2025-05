App Store für Web-Apps Finden Sie die richtige Software und Services.

Suchen

✨ WebCatalog Desktop ✨ Verwandeln Sie Websites mit WebCatalog Desktop in Desktop-Apps – Ihr All-in-One-Tool zur Verwaltung von Apps und Konten. Wechseln Sie mühelos zwischen mehreren Konten, organisieren Sie Apps nach Arbeitsabläufen und greifen Sie auf einen kuratierten Katalog von Desktop-Apps für Mac und Windows zu. WebCatalog Desktop herunterladen Mehr erfahren

Beliebteste Zuletzt verwendet Last-Mile-Liefersoftware - Beliebteste Apps

Software für die Zustellung auf der letzten Meile bietet Unternehmen wichtige Tools, um Lieferungen vom Lager bis zur Haustür des Kunden effizient zu verwalten und zu optimieren. Es bietet Routenoptimierung, erweiterte Versandabwicklung, Kundenbenachrichtigungen, Liefernachweise und Lieferanalysen. Diese Funktionen ermöglichen es Unternehmen, Lieferzeiten zu verkürzen und gleichzeitig Kunden über ihren Bestellstatus auf dem Laufenden zu halten. Die Last-Mile-Liefersoftware wird hauptsächlich von Disponenten und Fahrern genutzt und ermöglicht eine effektive Kommunikation und sorgt für pünktliche Lieferungen. Obwohl es Ähnlichkeiten mit Kuriersoftware aufweist, liegt der Hauptunterschied darin, dass es sich ausschließlich auf den Lieferprozess konzentriert, während Kuriersoftware häufig umfassendere Backoffice-Funktionen im Zusammenhang mit Empfang und Versand umfasst. Typischerweise wird Last-Mile-Liefersoftware in den Lieferketten- und Logistikabteilungen von Unternehmen eingesetzt, die tägliche Lieferaufträge abwickeln. Es wird üblicherweise in andere Supply-Chain- und Logistiktools integriert, beispielsweise in Supply-Chain-Planungssoftware, um die Gesamteffizienz des Betriebs zu verbessern.