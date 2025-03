App Store für Web-Apps Finden Sie die richtige Software und Services.

Suchen

✨ WebCatalog Desktop ✨ Verwandeln Sie mit WebCatalog Desktop-Websites in Desktop-Apps und greifen Sie auf eine Fülle von exklusiven Apps für Mac, Windows. Verwenden Sie Spaces, um Apps zu organisieren, mühelos zwischen mehreren Konten zu wechseln und Ihre Produktivität wie nie zuvor zu steigern. WebCatalog Desktop herunterladen Mehr erfahren

Beliebteste Zuletzt verwendet Landing Page Builder - Beliebteste Apps

Landingpage-Builder ermöglichen es Personen ohne technisches Fachwissen, Webseiten zu starten, die darauf ausgelegt sind, Besucher zu einem bestimmten Conversion-Ziel zu führen. Diese Seiten sind in der Regel darauf zugeschnitten, Besucher zu einer bestimmten Aktion zu veranlassen, beispielsweise zum Abonnieren eines Newsletters, zur Entscheidung für eine kostenlose Testversion oder zur Registrierung für einen Abonnementdienst. Sie ermöglichen das einfache Testen von Prototypen durch Nicht-Entwickler. Auf diese Weise können Unternehmen die Wirkung und Reaktion ihrer Zielgruppe, einschließlich Käufern und Website-Besuchern, messen. Landingpage-Builder sind für die Marketingstrategien eines Unternehmens von entscheidender Bedeutung und geben Vermarktern die Möglichkeit, Web-Erlebnisse autonom zu entwerfen, zu optimieren und zu veröffentlichen, ohne auf die IT oder Entwickler angewiesen zu sein. Diese Builder lassen sich nahtlos in die bestehende Webentwicklungsinfrastruktur und Web-Content-Management-Systeme integrieren und sorgen so für ein zusammenhängendes Web-Erlebnis. Darüber hinaus lassen sie sich harmonisch mit Digital-Analytics-Lösungen verknüpfen, um das Besucherverhalten auf Landingpages zu überwachen.