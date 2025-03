Landing Page Builder - Beliebteste Apps - Usbekistan

Wishpond

wishpond.com

Wishpond ist eine Plattform mit einfachen Tools zur Lead-Generierung und Marketingautomatisierung, die von mehr als 5.000 Unternehmen verwendet wird: Landing Pages: Erstellen, veröffentlichen und A/B-Split-Test von auf Mobilgeräte reagierenden Landing Pages in wenigen Minuten. Website-Popups: Wandeln Sie mit Website-Popup-Formularen mehr Website-Besucher in Leads um. Formulare: Betten Sie Formulare zur Lead-Generierung in Ihre Website und Ihr Blog ein. Wettbewerbe und Werbeaktionen: Veranstalten Sie Facebook-Gewinnspiele, Fotowettbewerbe, Instagram-Hashtag-Wettbewerbe und mehr. Marketing-Automatisierung: Versenden Sie personalisierte E-Mails an Ihre Leads basierend auf deren Aktivität und persönlichen Daten. E-Mail-Marketing: Personalisieren Sie Ihre E-Mails an jeden Lead basierend auf Aktivitäten oder persönlichen Daten. Lead-Management: Erstellen Sie Listen basierend auf der Aktivität Ihrer Leads auf Ihrer Website und in Ihren Kampagnen. Lead-Bewertung: Bewerten Sie Ihre Leads anhand ihrer Aktivität und persönlichen Daten, um zu sehen, welche zum Kauf bereit sind. Lead-Profile: Erhalten Sie Einblick in Ihre Leads. Sehen Sie sich ihre Website-Aktivitäten, die von ihnen geöffneten E-Mails und mehr an.