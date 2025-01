Landing Page Builder - Beliebteste Apps - Katar

Mailchimp

Mailchimp ist eine All-in-One-Marketingplattform für kleine Unternehmen. Mit Tools wie Berichten und Analysen, Marketing-CRM, E-Mail-Kampagnen, Newslettern und Content-Management können Sie Ihre Kunden in den Mittelpunkt stellen, sodass Sie intelligenter vermarkten und Ihr Unternehmen schneller wachsen lassen können. Mit der mobilen Marketing- und CRM-App von Mailchimp können Sie vom ersten Tag an intelligenter vermarkten und Ihr Unternehmen schneller ausbauen. Greifen Sie überall dort auf die Tools zu, die Sie benötigen, und können Sie in wenigen Minuten loslegen – dafür sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Mit Mailchimp verpassen Sie keine Gelegenheit, etwas zu verkaufen, Kunden zurückzugewinnen, neue Abonnenten zu gewinnen oder die Mission Ihrer Marke zu teilen. Verwenden Sie Mailchimp für: * Marketing CRM – Bleiben Sie mit Marketing CRM von Mailchimp über Ihre Kontakte auf dem Laufenden. Finden und fügen Sie neue Kunden mit Kontaktimporttools wie dem Visitenkartenscanner hinzu. Verfolgen Sie das Publikumswachstum und sehen Sie sich Erkenntnisse über einzelne Kontakte im Dashboard an. Erledigen Sie alles an einem Ort – Anrufe, Textnachrichten und E-Mails direkt über die App. Zeichnen Sie Notizen auf und fügen Sie nach jeder Interaktion Tags hinzu, um sich an wichtige Details zu erinnern. * Berichte und Analysen – Erhalten Sie einen tieferen Einblick in Ihre Vertriebs- und Marketingleistung. Verfolgen Sie die Ergebnisse aller Ihrer Kampagnen und erhalten Sie umsetzbare Empfehlungen zur Verbesserung. Sehen Sie sich Berichte und Analysen für E-Mail-Kampagnen, Landingpages, Facebook- und Instagram-Anzeigen, Social-Media-Beiträge und Postkarten an. * E-Mails und Automatisierungen – Erstellen, bearbeiten und versenden Sie E-Mail-Marketingkampagnen, Newsletter und Automatisierungen. Mit „Resend to Non-Openers“ und „Product Retargeting“-E-Mails mit nur einem Klick können Sie Kunden erneut ansprechen und Ihren Umsatz in kürzester Zeit steigern. * Facebook- und Instagram-Anzeigen – Anzeigen entwerfen und veröffentlichen, ein Budget festlegen und eine bestimmte Gruppe ansprechen. Erreichen Sie neue Leute, binden Sie bestehende Kontakte ein, richten Sie benutzerdefinierte Zielgruppen ein oder bringen Sie Website-Besucher zurück. * Marketingempfehlungen – Erhalten Sie umsetzbare Empfehlungen zur Verbesserung Ihres Marketings. Erfahren Sie, wann es an der Zeit ist, eine E-Mail für den abgebrochenen Warenkorb einzurichten oder eine Erinnerung zum Einrichten Ihres Markenlogos zu erhalten. * Markenmanagement – ​​Laden Sie Bilder von Ihrem Gerät direkt in Mailchimp hoch und verwenden Sie sie in allen Ihren Kampagnen.