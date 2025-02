Jobsuchseiten - Beliebteste Apps - Turkmenistan

Indeed

indeed.com

In der Tat ist eine amerikanische weltweite Beschäftigungsbezogene Suchmaschine für Stellenangebote, die im November 2004 eingeführt wurde. Es ist eine Tochtergesellschaft von Japan's Recruit Co. Ltd. und hat gemeinsam in Austin, Texas und Stamford, Connecticut, mit zusätzlichen Büros auf der ganzen Welt. Als einzelne Suchmaschine ist sie auch ein Beispiel für die vertikale Suche. In der Tat ist derzeit in über 60 Ländern und 28 Sprachen erhältlich. Im Oktober 2010 verabschiedete sich inity.com Monster.com, um die Website mit höchster Traffic in den USA zu werden. Die Website setzt sich mit Stellenangeboten von Tausenden von Websites zusammen, darunter Jobbörsen, Personalfirmen, Verbände und Karriereseiten des Unternehmens. Sie erzielen Einnahmen, indem sie Premium -Stellenangebote verkaufen und Funktionen an Arbeitgeber und Unternehmen einstellen. Im Jahr 2011 ermöglichte es tatsächlich, Arbeitssuchenden zu ermöglichen, sich direkt auf Jobs auf der Website von Tat zu bewerben und eine Lebenslauf -Posting und -speicherin anzubieten.