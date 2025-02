Jobsuchseiten - Beliebteste Apps - Slowenien

Indeed

indeed.com

Indeed ist eine amerikanische, weltweite beschäftigungsbezogene Suchmaschine für Stellenangebote, die im November 2004 gestartet wurde. Sie ist eine Tochtergesellschaft der japanischen Recruit Co. Ltd. und hat ihren Hauptsitz in Austin, Texas und Stamford, Connecticut sowie weitere Niederlassungen auf der ganzen Welt. Als Ein-Themen-Suchmaschine ist sie auch ein Beispiel für die vertikale Suche. Indeed ist derzeit in über 60 Ländern und 28 Sprachen verfügbar. Im Oktober 2010 überholte Indeed.com Monster.com und wurde zur am stärksten frequentierten Job-Website in den Vereinigten Staaten. Die Website sammelt Stellenangebote von Tausenden von Websites, darunter Jobbörsen, Personalvermittlungsfirmen, Verbände und Karriereseiten von Unternehmen. Sie generieren Einnahmen durch den Verkauf von Premium-Stellenausschreibungen und Lebenslauffunktionen an Arbeitgeber und Unternehmen, die neue Mitarbeiter einstellen. Im Jahr 2011 ermöglichte Indeed Arbeitssuchenden, sich direkt auf Stellen auf der Website von Indeed zu bewerben, und bot die Veröffentlichung und Speicherung von Lebensläufen an.