Stellenbeschreibung Managementsoftware - Beliebteste Apps - Katar

Sowohl jetzt als auch insbesondere in den kommenden Jahren wird jedes Unternehmen versuchen, die Leistungsfähigkeit der KI zu nutzen, um die Leistung und Produktivität in allen Funktionen und Abteilungen zu steigern. Dieser schnelle Verhaltenswandel, der durch die allgemeine Einführung von KI vorangetrieben wird, wird die Landschaft der Personalbeschaffung und des Personalwesens grundlegend verändern. Workable steht an der Spitze dieser Transformation und bietet eine Reihe von Produkten an, die unsere proprietäre KI nutzen, die wir bei der Bearbeitung von 260 Millionen Kandidaten und mehr als 1,5 Millionen Einstellungen entwickelt haben. Die Mission von Workable besteht darin, die HR-Produktivität Ihres Unternehmens um das Zehnfache zu steigern. Workable Recruiting ist ein erstklassiges Bewerber-Tracking-System, das Personalvermittler und Einstellungsmanager besser macht. Workable AI hilft bei den meisten zeitaufwändigen Aufgaben wie Beschaffung, Überprüfung, E-Mail-Versand, Erstellung von Stellenbeschreibungen und Interview-Kits und mehr. Workable ist eng in alle wichtigen Jobbörsen integriert und bietet alle Funktionen, die die besten Recruiting-Teams suchen. Workable HR ermöglicht eine durchgängige Mitarbeiterverwaltung mit einem hochgradig konfigurierbaren System, das Mitarbeiterdaten sicher verwaltet, Urlaubstage verwaltet, in die Gehaltsabrechnung integriert ist und vieles mehr – alles an einem Ort. Jobs by Workable ist eine Jobbörse, die Millionen von Kandidaten mit Möglichkeiten bei von Workable betriebenen Unternehmen verbindet. Workable hat über 27.000 Unternehmen in mehr als 100 Ländern dabei geholfen, Top-Talente zu finden, einzustellen und zu verwalten. Wir sorgen für beispiellose Produktivitätssteigerungen im HR- und Recruiting-Bereich und sorgen dafür, dass unsere Kunden in einer sich schnell entwickelnden Technologielandschaft an der Spitze bleiben.