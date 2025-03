Jobbörsen-Software - Beliebteste Apps - Taiwan

Veritone

Veritone Attribute transformiert die Marketing-Attribution in der Medienausstrahlung durch den Einsatz KI-gestützter Technologie, die nahezu in Echtzeit Leistungsmetriken für Werbung in allen Sendeformaten liefert, einschließlich geplanter und außerplanmäßiger Spots (Live-Lesungen, Promos mit organischen Erwähnungen). Veritone Attribute nutzt Daten aus ausgestrahlten Anzeigen und korreliert sie mit den Website-Analysen der Werbetreibenden. Mit Attribute können Mediensender ihren digitalen Wert für Rundfunkkampagnen demonstrieren, was zu einer höheren Zufriedenheit der Werbetreibenden und höheren Einnahmen führt. Schnelle Einblicke – Sammeln und Anzeigen umfangreicher, robuster Kampagnendaten nahezu in Echtzeit. Flexible Einrichtung – anpassbar an jeden Kunden, Werbetreibenden und jede Kampagne. Sehr visuell – das Dashboard bietet einfache, gemeinsam nutzbare Visualisierungen von Attributionsdaten. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.veritone. com/applications/attribute.