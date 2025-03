Software zur Planung von Vorstellungsgesprächen - Beliebteste Apps

App Store für Web-Apps Finden Sie die richtige Software und Services.

Software zur Planung von Kandidatengesprächen, auch als Software zur Planung von Vorstellungsgesprächen bezeichnet, automatisiert den Prozess der Planung von Kandidateninterviews. Es steigert die Effizienz für HR-Personal und Personalvermittler, indem es den Interviewprozess rationalisiert und das Bewerbererlebnis verbessert. Diese Tools machen einen längeren E-Mail-Austausch und zeitraubende Telefonanrufe überflüssig und ermöglichen es HR-Teams, Personalmanagern und Personalvermittlern, bevorstehende Vorstellungsgespräche in Echtzeit zu überwachen. Sie nutzen die Kalender von Personalmanagern und Interviewern, um optimale Zeiten für die Planung von Telefongesprächen, Panel-Interviews vor Ort und Videointerviews zu ermitteln. Zu den wichtigsten Funktionen gehören typischerweise die Integration mit E-Mail und Kalendern, vorab ausgefüllte E-Mail-Vorlagen, Optionen zur Umplanung und automatische Erinnerungen für Interviewer und Kandidaten per E-Mail oder SMS. Software zur Planung von Vorstellungsgesprächen lässt sich oft nahtlos in Bewerber-Tracking-Systeme (ATS) integrieren und wird häufig zusammen mit Video-Interview-Plattformen verwendet.