Trakstar Hire

hire.trakstar.com

Online-Applikat-Tracking-Software für problemlose und kollaborative Einstellung. Enthält einen Klick -Job -Posting für die besten Jobbörsen, anpassbare Einstellungsworkflows, Compliance -Berichterstattung und mehr. Hire ist ein Bewerber -Tracking -System (ATS) von Trakstar. Verwalten Sie einfach Lebensläufe, ziehen Sie Kandidaten aus einer Vielzahl von Quellen an, verwalten Sie Ihre Karriere -Website, arbeiten mit Ihrem Einstellungsteam zusammen und erstellen Sie Berichte über Ihre Rekrutierungsbemühungen - alles mit einer Lösung. Hire hilft Unternehmen, den End-to-End-Einstellungsprozess zu automatisieren, von der Veröffentlichung eines Jobs bis zur Auswahl des idealen Kandidaten. Verwalten Sie jeden Lebenslauf. Nehmen Sie den Durchfluss in die Mieten und werden in konsequent formatierte Kandidatenprofile analysiert. Arbeiten Sie mit dem Einstellungsteam zusammen. Einstellungsmanager und Interviewer können Kandidaten Feedback geben und Interviewanfragen direkt aus ihrer E -Mail und ihrem Kalender annehmen. Messen Sie Ihren Einstellungserfolg: Erstellen Sie Berichte in Trakstar Insights mit Benchmarking, mit denen Sie Engpässe in Ihrem Rekrutierungsprozess identifizieren und wie Sie sich gegen ähnliche Peer -Gruppen stapeln. Produktbeschreibung Hire ist ein Bewerber -Tracking -System von Trakstar. Verwalten Sie jeden Schritt des Einstellungsprozesses von der Rekrutierung von Talenten bis zur Auswahl des richtigen Kandidaten.