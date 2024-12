Beliebteste Zuletzt verwendet Software zur Planung von Vorstellungsgesprächen - Beliebteste Apps - Spanien

Software zur Planung von Kandidatengesprächen, auch als Software zur Planung von Vorstellungsgesprächen bezeichnet, automatisiert den Prozess der Planung von Kandidateninterviews. Es steigert die Effizienz für HR-Personal und Personalvermittler, indem es den Interviewprozess rationalisiert und das Bewerbererlebnis verbessert. Diese Tools machen einen längeren E-Mail-Austausch und zeitraubende Telefonanrufe überflüssig und ermöglichen es HR-Teams, Personalmanagern und Personalvermittlern, bevorstehende Vorstellungsgespräche in Echtzeit zu überwachen. Sie nutzen die Kalender von Personalmanagern und Interviewern, um optimale Zeiten für die Planung von Telefongesprächen, Panel-Interviews vor Ort und Videointerviews zu ermitteln. Zu den wichtigsten Funktionen gehören typischerweise die Integration mit E-Mail und Kalendern, vorab ausgefüllte E-Mail-Vorlagen, Optionen zur Umplanung und automatische Erinnerungen für Interviewer und Kandidaten per E-Mail oder SMS. Software zur Planung von Vorstellungsgesprächen lässt sich oft nahtlos in Bewerber-Tracking-Systeme (ATS) integrieren und wird häufig zusammen mit Video-Interview-Plattformen verwendet.