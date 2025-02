Interne Newsletter-Software - Beliebteste Apps - Thailand

SnapComms

snapcomms.com

SnapComms ist ein führender Anbieter interner Kommunikationssoftware. Es hilft Unternehmen, die Aufmerksamkeit der Mitarbeiter über eine Reihe von lebendigen Tools zu erregen, die die E -Mail für maximale Effektivität umgehen. Die hoch visuellen, mehrseitigen Kommunikationstools werden direkt an die Mitarbeiter überall überall geliefert und werden über das gesamte Kommunikationsspektrum hinweg ausgeführt-von intrusiven, mit vollständigen Bildschirmen für das allgemeine Bewusstsein. Frische, engagierte Formate umfassen: * Desktop- (und mobile) Warnungen für dringende oder wichtige Mitarbeiterkommunikation * Scrollenmeldungen (Ticker) mit Links zu weiteren Informationen und Fuller -Nachrichtenfenstern, die an den Desktop geliefert werden * Newsletter für Verpackungen kuratierte Inhalte in ein qualitativ hochwertiges, wunderschön gebrandetes und ansprechendes Format * Interaktive digitale Beschilderungen und Messaging, die an Bildschirmschoner geliefert werden * Quiz- und Umfrage -Tools für die Gamifizierung und Feedback der Mitarbeiter und Feedback * Panikknopfbenachrichtigungen für Notfälle Die vielseitige Software wird von Kommunikation, IT, HR, Sicherheit, Compliance und anderen Geschäftsfunktionen weltweit verwendet. Snapcomms wurde 2007 gegründet und hat Millionen von bezahlten Nutzern in über 75 Ländern. Diese Kunden umfassen jede Branche und umfassen mehrere Fortune -500 -Unternehmen und Wiederverkäufer in Nordamerika, Europa, Südostasien, Australasien, dem Nahen Osten, Afrika, der Karibik und Südamerika. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Auckland, Neuseeland, mit Büros in den USA und im Vereinigten Königreich und in Rechenzentren auf der ganzen Welt. SnapComms ist ein Unternehmen in Everbridge, das die einzige End-to-End-Lösung für kritische Eventmanagement und Mitarbeiterkommunikation in der Welt bietet.