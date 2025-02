Interne Kommunikationssoftware - Beliebteste Apps - Turkmenistan

Microsoft Teams

Microsoft Teams ist eine Kommunikations- und Kollaborationsplattform, die den Chat am Arbeitsplatz, Videobesprechungen, Dateispeicher und Anwendungsintegration kombiniert. Der Service integriert sich in die Office 365-Abonnement-Office-Produktivitätssuite und verfügt über Erweiterungen, die in nicht-microsoft-Produkte integriert werden können. Microsoft Teams ist ein Konkurrent von Diensten wie Slack und ist die Entwicklung und ein Upgrade von Microsoft Skype for Business.microsoft kündigte Teams bei einer Veranstaltung in New York an und startete den Dienst weltweit am 14. März 2017. Es wurde während eines Internals erstellt. Hackathon im Hauptsitz des Unternehmens und wird derzeit von Brian MacDonald, Corporate Vice President bei Microsoft, geleitet.