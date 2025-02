Interne Kommunikationssoftware - Beliebteste Apps - Turks- und Caicosinseln

Socxly

socxo.com

Das erste seiner Art ist eine Reihe organischer Social-Media-Marketing-Tools, die Ihnen helfen, mehr Reichweite zu generieren, Ihre Inhalte besser in den Medien zu präsentieren sowie Ihre Shares zu verfolgen und zu messen. Es ist Ihr Komplett-Toolkit zum Konvertieren der von Ihnen geteilten Links in Smart Links. Natürlich können Sie Ihre Links mit Socxly kürzen. Aber unter der Haube steckt noch viel mehr: Präsentieren Sie besser durch Bearbeiten und Erstellen. * Social Cards: Nutzer in sozialen Medien klicken meistens auf Bilder in Ihrem Beitrag. Sie verlieren Klickzuordnung und Traffic, wenn Sie Bilder und Links separat in sozialen Medien veröffentlichen. Mit Socxly können Sie Ihre Bilder als anklickbare soziale Karten mit Ihren eigenen benutzerdefinierten Bildern veröffentlichen. * Besitzen Sie die Links durch Branding: Anstatt Links mit generischen Domains zu veröffentlichen, verwenden Sie Ihre eigene Marke, Kampagne und Ihren eigenen Kontext mit Ihren eigenen Domains. Bearbeiten und ändern Sie die hintere Hälfte der Links, um sie für die von Ihnen vorgenommenen Freigaben relevant zu machen. * Magnetisieren Sie Ihre Links zu Websites Dritter mithilfe von CTA-Bannern: Erstellen, fügen Sie CTA-Banner (Call-to-Action) ein und platzieren Sie sie auf Kurzlinks zu Inhalten Dritter, um die Sichtbarkeit der Marke zu steigern und den Verkehr zurück auf Ihre Website oder eine beliebige Zielseite umzuleiten. * Teilen Sie Dateien als Links für Ihr Publikum: Ppts, Excels, PDFs und mehr. Jetzt können Sie sie über einen kurzen Link auf allen Kanälen in den sozialen Medien teilen, von wo aus Ihr Publikum sie herunterladen kann. * Organische Kampagne: Erstellen und veröffentlichen Sie organische Kampagnenbeiträge für Ihre Communities aus Marken-Stakeholdern und Influencern, um sie über ihre E-Mail- oder internen Kampagnenseiten zu teilen und in ihren sozialen Netzwerken bekannt zu machen.