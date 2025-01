Interne Kommunikationssoftware - Beliebteste Apps - Russland

Assembly

joinassembly.com

Assembly ist eine moderne KI-gesteuerte Engagement-Plattform, die Anerkennung, Belohnungen, interne Kommunikation und Zusammenarbeit im gesamten Unternehmen optimiert. Dieser zentrale, praktische Hub bietet umfassende und vielseitige Engagement-Lösungen, darunter Ankündigungen, KI-Arbeitsplatzassistenten, Wettbewerbe, Umfragen und mehr. Assembly bietet einen umfangreichen Katalog an Belohnungen wie Geschenkkarten, individuelle Werbegeschenke, kulturelle Belohnungen und Spenden für wohltätige Zwecke und fördert so eine Arbeitsplatzkultur, in der sich die Mitarbeiter wertgeschätzt, geschätzt und verbunden fühlen. Leistungsstarke Analysen ermöglichen es Managern, Einblicke in die Unternehmensstimmung zu gewinnen und so ein Umfeld zu schaffen, in dem sich die Mitarbeiter gehört und verstanden fühlen. Erkennen Sie Ihr Team auf sinnvolle Weise an. Bringen Sie Kernwerte mit Anerkennung in Einklang, um die tägliche Akzeptanz durch das Team zu fördern. Steigern Sie Ihren Bekanntheitsgrad mit einem umfangreichen Katalog an Prämien, darunter Geschenkkarten, individuelle Werbegeschenke, Kulturprämien und Spenden für wohltätige Zwecke. Automatisieren Sie Meilensteine ​​und Jubiläumsanerkennungen. Feiern Sie den Geburtstag oder das Jubiläum jedes Teamkollegen mit automatisierten benutzerdefinierten Shoutouts. Nahtlose Integration mit Microsoft Teams und Slack Engagieren Sie sich nahtlos dort, wo Sie bereits arbeiten, mit sicherer Integration und Datenaktualisierungen in Echtzeit. Geben Sie Daten einmal ein, um sie sofort plattformübergreifend zu synchronisieren. Verbessern Sie das Mitarbeiterengagement. Nutzen Sie CEO- und Führungskräfte-Updates, verschiedene Mitarbeiterbefragungen, wöchentliche Check-ins und Zufriedenheitsumfragen, um das Engagement zu verbessern. Optimieren Sie die interne Kommunikation. Nutzen Sie Tools wie AMA-Vorlagen, Newsfeeds, Hilfevorlagen, Gruppen-Feeds, Eisbrecher, Ideenmanagement, interne Wikis und Meeting-Tools, um die Kommunikationsabläufe zu verbessern. Steigern Sie die Teamproduktivität. Nutzen Sie tägliche Rückblicke, Tagesordnungen, Besprechungsnotizen, Produkt-Feedback, Erfolgslisten und ein schlankes Vertriebs-CRM, um die Produktivität zu steigern. Vereinfachen Sie HR und Recruiting. Implementieren Sie Umfragen für Mitarbeitervorteile, Austrittsgespräche, eNPS-Scores, interne Empfehlungen, Interviewfragen und Feedback zu neuen Mitarbeitern sowie Zeiterfassung für Auftragnehmer und andere HR-Vorlagen.