Akto ist eine vertrauenswürdige Plattform für Anwendungssicherheits- und Produktsicherheitsteams zum Aufbau eines unternehmensweiten API-Sicherheitsprogramms in ihrer gesamten DevSecOps-Pipeline. Unsere branchenführende Suite aus Lösungen für API-Erkennung, API-Sicherheitsstatusmanagement, Offenlegung sensibler Daten und API-Sicherheitstests ermöglicht es Unternehmen, Einblick in ihren API-Sicherheitsstatus zu gewinnen. Über 1.000 Anwendungssicherheitsteams weltweit vertrauen Akto bei ihren API-Sicherheitsanforderungen. Akto-Anwendungsfälle: 1. API-Erkennung 2. API-Sicherheitstests in CI/CD 3. API-Sicherheitsstatusverwaltung 4. Authentifizierungs- und Autorisierungstests 5. Offenlegung sensibler Daten 6. Linksverschiebung in DevSecOps