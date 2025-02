Software für interaktive Anwendungssicherheitstests (IAST). - Beliebteste Apps - Island

Semgrep

semgrep.dev

Semgrep ist eine hochgradig anpassbare Anwendungssicherheitsplattform, die für Sicherheitsingenieure und Entwickler entwickelt wurde. Semgrep scannt Erst- und Drittanbietercode, um Sicherheitsprobleme zu finden, die für ein Unternehmen einzigartig sind, wobei der Schwerpunkt darauf liegt, blitzschnell umsetzbare, geräuscharme und entwicklerfreundliche Ergebnisse zu liefern. Der Fokus von Semgrep auf Vertrauensbewertung und Erreichbarkeit bedeutet, dass Sicherheitsteams sich wohl fühlen können, Entwickler direkt in ihre Arbeitsabläufe einzubinden (z. B. Erkenntnisse in PR-Kommentaren sichtbar zu machen), und Semgrep lässt sich nahtlos in CI- und SCM-Tools integrieren, um diese Richtlinien zu automatisieren. Mit Semgrep können Sicherheitsteams nach links wechseln und ihre Programme skalieren, ohne die Entwicklergeschwindigkeit zu beeinträchtigen. Mit über 3400 sofort einsatzbereiten Regeln und der Möglichkeit, ganz einfach benutzerdefinierte Regeln zu erstellen, beschleunigt Semgrep die Zeit, die für die Implementierung und Skalierung eines erstklassigen AppSec-Programms benötigt wird – und das alles bei gleichzeitiger Wertschöpfung vom ersten Tag an.