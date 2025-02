Software für intelligente virtuelle Assistenten - Beliebteste Apps - Slowenien

Alltius

Altius ist eine Genai -Plattform, die mühelos Unternehmensanwendungen, Websites und Kontaktzentren durchführt. Mit Altius können Sie geschickte, sichere und genaue AI -Assistenten erstellen, die in den Wochen 2x Umsatz und die Supportkosten um 50% senken können. Moderne digitale Vertriebs- und Supportreisen sind kaputt. Trotz hoher Investitionen, um sie zu verbessern, warten die Kunden noch lange darauf, ihre Anfragen von Support -Agenten zu lösen, während Käufer durch Vertriebsmitarbeiter irrelevante Stellplätze ausgesetzt sind. Altius verwandelt Umsatz-, Support- und Kundeninteraktionen mit AI -Assistenten, die Vertriebsmitarbeitern helfen, mehr zu verkaufen. Support -Agenten schließen Tickets und Kunden, die Informationen finden, die sie benötigen. Die Kunden von Altius verzeichneten den Umsatzsteigerung von 2x, 1,9-fach in der Selbstbedienungsticketablenkung und 5x in der Ticketauflösung innerhalb von Wochen nach der Umsetzung. Altius betreibt die größten Organisationen in Versicherungen, Finanzdienstleistungen, SaaS, Beratung und mehr. Altius unterscheidet sich von DIY -Projekten, traditionellem Chatbot und anderen KI -Tools mit den umfassenden Funktionen und Funktionen: * Vielseitigkeit im Hinblick auf Optionen zum Erstellen von KI -Assistenten -Wissensquellen: Altius integriert sich in eine Vielzahl von Quellen, darunter APIs, URLs, Dokumente, Tickets, Videos, strukturierte Datenbanken, Bilder, Diagramme und mehr. Fähigkeiten: Es ist in der Lage, verschiedene Aufgaben wie die Beantwortung von Abfragen, das Erstellen von Verkaufsgefällen, den Datenvergleich, das Schreiben in Datenbanken, Ticketerstellung, Kennzeichnung und Ausarbeitung von E -Mails zu erledigen. Kanäle: KI -Chatbots können in verschiedenen Kanälen bereitgestellt werden, darunter APIs, Widgets, Slack und andere. * Zeit zum Wert: Altius liefert innerhalb von Wochen ROI mit der Fähigkeit, AI-Assistenten in Minuten zu erstellen und zu coachen, in wenigen Minuten, Test und GO-Live an einem Tag erhalten Kundenerkenntnisse, Empfehlungen zur Produktverbesserung und mehr ab Tag 1, Auto-Update Ihre FAQs und mehr. * Genauigkeit: Verwenden Sie Gen -AI -Assistenten, die mit unseren fortschrittlichen Segmentierungs- und Wissenstechnologien frei sind. * Kosteneffizienz: KI-Assistenten mit 1/10 Kosten für DIY-Projekte mit effizientem Zwischenspeichern, selbst gehosteten Lösungen und Nicht-LLLM-Workflows einsetzen. * Skalierbarkeit: Betätigen Sie in Enterprise Scale Volumes mit bequemer Verwaltung von über 100.000 Abfragen täglich. * Sicherheit: Eine äußerst sichere Plattform mit SoC2 Typ 2 und ISO -zertifizierten Lösungen mit optionaler privater Cloud für den endgültigen Datenschutz. Zusammen mit der Plattform ist Altius 'Expertenteam mit KI -Experten von CMU, BCG, Google, Meta und mehr zusammen mit Ihnen zusammen, um Ihre Gen -AI -Ziele zu erreichen. Unterstützen Sie jeden Lead oder Kunden; Sofort, leicht mit Altius.