Software für intelligente virtuelle Assistenten - Beliebteste Apps - Pitcairninseln

Alltius ist eine GenAI-Plattform, die Unternehmensanwendungen, Websites und Contact Center mühelos unterstützt. Mit Alltius können Sie kompetente, sichere und präzise KI-Assistenten erstellen, die den Umsatz verdoppeln und die Supportkosten innerhalb von Wochen um 50 % senken können. Moderne digitale Vertriebs- und Supportwege sind kaputt. Trotz hoher Investitionen in deren Verbesserung warten Kunden immer noch lange auf die Beantwortung ihrer Fragen durch Supportmitarbeiter, während Käufer mit irrelevanten Angeboten von Vertriebsmitarbeitern konfrontiert werden. Alltius transformiert Vertrieb, Support und Kundeninteraktionen mit KI-Assistenten, die Vertriebsmitarbeitern helfen, mehr zu verkaufen, Supportmitarbeitern Tickets zu schließen und Kunden dabei zu helfen, die benötigten Informationen zu finden. Die Kunden von Alltius verzeichneten innerhalb weniger Wochen nach der Implementierung eine Verdoppelung des Umsatzes, eine 1,9-Fache bei der Umleitung von Selbstbedienungstickets und eine Verfünffachung der Ticketlösungszeit. Alltius unterstützt die größten Unternehmen in den Bereichen Versicherungen, Finanzdienstleistungen, SaaS, Beratung und mehr. Alltius unterscheidet sich von DIY-Projekten, traditionellen Chatbots und anderen KI-Tools durch seine umfassenden Funktionen und Fähigkeiten: * Vielseitigkeit in Bezug auf Optionen zur Erstellung von KI-Assistenten. Wissensquellen: Alltius lässt sich in eine Vielzahl von Quellen integrieren, darunter APIs, URLs, Dokumente, Tickets, Videos, strukturierte Datenbanken, Bilder, Diagramme und mehr. Fähigkeiten: Es ist in der Lage, verschiedene Aufgaben auszuführen, wie z. B. das Beantworten von Anfragen, das Erstellen von Verkaufsgesprächen, den Datenvergleich, das Schreiben in Datenbanken, das Erstellen von Tickets, das Etikettieren und das Verfassen von E-Mails. Kanäle: KI-Chatbots können in verschiedenen Kanälen eingesetzt werden, darunter APIs, Widgets, Slack und andere. * Time-to-Value: Alltius liefert einen ROI innerhalb von Wochen mit der Möglichkeit, KI-Assistenten in wenigen Minuten zu erstellen und zu coachen, sie an einem Tag zu testen und in Betrieb zu nehmen. Erhalten Sie vom ersten Tag an Kundeneinblicke, Produktverbesserungsempfehlungen und mehr, aktualisieren Sie Ihre FAQs automatisch und mehr. * Genauigkeit: Verwenden Sie mit unseren fortschrittlichen Segmentierungs- und Wissenstechnologien halluzinationsfreie Gen-KI-Assistenten. * Kosteneffizienz: Stellen Sie KI-Assistenten zu einem Zehntel der Kosten von DIY-Projekten mit effizientem Caching, selbst gehosteten Lösungen und Nicht-LLM-Workflows bereit. * Skalierbarkeit: Arbeiten Sie mit unternehmensweiten Volumina und verwalten Sie täglich über 100.000 Abfragen bequem. * Sicherheit: Eine äußerst sichere Plattform mit SOC2 Typ 2 und ISO-zertifizierten Lösungen, mit optionaler privater Cloud für ultimativen Datenschutz. Neben der Plattform arbeitet das Expertenteam von alltius mit KI-Experten von CMU, BCG, Google, Meta und anderen an Ihrer Seite, um Ihre Gen-KI-Ziele zu erreichen. Unterstützen Sie jeden Lead oder Kunden; sofort und einfach mit alltius.