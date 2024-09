Software für intelligente virtuelle Assistenten - Beliebteste Apps - Amerikanisch-Samoa Beliebteste Zuletzt verwendet

Intelligente virtuelle Assistenten (IVAs), auch virtuelle Agenten und digitale Mitarbeiter genannt, ermöglichen Unternehmen die dialogorientierte Interaktion mit ihren Kunden. Diese Interaktionen simulieren menschenähnliche Gespräche und zeichnen sich durch ihren natürlichen Ablauf aus. Einer der Hauptunterschiede zwischen IVAs und herkömmlicher Chatbot-Software liegt in der Ausgereiftheit ihrer Konversationsfähigkeiten. Während Chatbots in der Regel auf vorgefertigten Antworten basieren und Schwierigkeiten haben, mehrere Absichten innerhalb einer einzigen Interaktion zu verstehen, nutzen IVAs fortschrittliche Funktionen zur Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP), um ein breites Spektrum an Absichten aus einer einzigen Äußerung zu interpretieren. Darüber hinaus können IVAs dank ihrer maschinellen Lern- und Deep-Learning-Algorithmen Antworten verstehen, für die sie nicht explizit programmiert wurden. Dies ermöglicht es ihnen, ihr Verständnis verschiedener Vokabeln, einschließlich der Umgangssprache, kontinuierlich zu verbessern und im Laufe der Zeit genauere und kontextbezogenere Antworten zu geben. Darüber hinaus können IVAs Antworten basierend auf der Benutzersegmentierung oder anderen bereitgestellten Informationen anpassen und so personalisierte Unterstützung bereitstellen. IVAs sind häufig auf bestimmte Aufgabenbereiche oder Anwendungsfälle spezialisiert, beispielsweise auf Marketing, Kundenservice und Vertrieb. Sie verfügen außerdem über die Fähigkeit, sich in bestehende Geschäftssysteme wie CRM-Software zu integrieren, sodass sie von Menschen generierte Daten als Input für die Aktualisierung dieser Systeme nutzen können. Um als intelligenter virtueller Assistent eingestuft zu werden, muss ein Produkt mehrere Kriterien erfüllen: * NLP oder Spracherkennung: Die Fähigkeit, Gesprächsanfragen durch natürliche Sprachverarbeitung oder Spracherkennungstechnologien zu verstehen. * Bearbeitung von Gesprächsabläufen: Bereitstellung von Tools für Benutzer zum Bearbeiten von Gesprächsabläufen, die eine individuelle Anpassung und Optimierung von Interaktionen ermöglichen. * Konversationsanalyse: Bereitstellung von Tools wie Dashboards oder Berichten zur Analyse von Konversationen, die es Unternehmen ermöglichen, Einblicke in Benutzerinteraktionen zu gewinnen und die Leistung zu verbessern. * Human Routing: Die Möglichkeit, Gespräche bei Bedarf an menschliche Agenten weiterzuleiten und so eine nahtlose Eskalation bei komplexen Anfragen oder Situationen zu gewährleisten, die menschliches Eingreifen erfordern. * Human-in-Loop-Fähigkeiten: Ermöglicht Human-in-Loop-Fähigkeiten zur Aufrechterhaltung von Genauigkeit und Lebensfähigkeit und ermöglicht die menschliche Aufsicht oder Intervention, um bei Bedarf Fehler zu korrigieren oder die Leistung zu verbessern. Durch die Erfüllung dieser Kriterien ermöglichen IVAs Unternehmen, über Konversationsschnittstellen personalisiertere, effizientere und ansprechendere Kundenerlebnisse zu bieten.