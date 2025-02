Skype

Skype ist eine Telekommunikationsanwendung, die sich darauf spezialisiert hat, Video -Chat- und Sprachanrufe zwischen Computern, Tablets, mobilen Geräten, der Xbox One -Konsole und Smartwatches über das Internet bereitzustellen. Skype bietet auch Instant Messaging -Dienste an. Benutzer können Text, Video, Audio und Bilder übertragen. Skype ermöglicht Videokonferenzanrufe. Ende 2010 gab es weltweit über 660 Millionen Nutzer, wobei im August 2015 über 300 Millionen geschätzte aktiv waren. Zu einem Zeitpunkt im Februar 2012 gab es in Skype. Im März 2020 war Skype gleichzeitig online online monatlich von 100 Millionen Menschen und täglich 40 Millionen Menschen verwendet. Das war eine Erhöhung der täglichen Nutzer aus dem Vormonat um 70% aufgrund der Covid-19-Pandemie. Erst im August 2003 wurde Skype von The Swede Niklas Zennström und der Dane Janus Friis in Zusammenarbeit mit Ahti Heinla erstellt , Priit Kaseesalu, Jaan Tallinn und Toivo Annus, Esten, die das Peer-to-Peer-Backend entwickelten, das auch war Wird in der Musik-Sharing-Anwendung Kazaa verwendet. Im September 2005 erwarb eBay Skype für 2,6 Milliarden US -Dollar. Im September 2009 kündigte Silver Lake, Andreessen Horowitz und das Canada Pension Plan Investment Board die Übernahme von 65% von Skype für 1,9 Milliarden US -Dollar von eBay an, was dem Unternehmen einen Marktwert von 2,92 Milliarden US -Dollar zurückführte. Microsoft kaufte Skype im Mai 2011 für 8,5 Milliarden US -Dollar. Der Hauptquartier von Skype's Division befindet Webcam und durch Instant Messaging. Skype implementiert ein Freemium-Geschäftsmodell, wobei Skype-to-Skype-Anrufe kostenlos sind, während Anrufe an Festnetze und Mobiltelefone (über herkömmliche Telefonnetzwerke) über ein debitbasiertes Benutzerkonto-System namens Skype Credit in Rechnung gestellt werden. Einige Netzwerkadministratoren haben Skype in Unternehmen, Regierungs-, Heim- und Bildungsnetzwerken verboten, und haben solche Gründe wie unangemessene Verwendung von Ressourcen, übermäßige Gebrauchsnutzung und Sicherheitsbedenken berichtet. Skype wird seit Mai 2012 vollständig von von Microsoft betriebenen Supernoden betrieben. Die Massenüberwachungsbekämpfung von 2013 ergab, dass Microsoft Intelligenzagenturen uneingeschränkter Zugriff auf Supernoden und Skype-Kommunikationsinhalte gewährt hatte. Skype vom Peer-to-Peer-Service zu einem zentralisierten Azure-Dienst und stellte die Benutzeroberflächen von an Apps, um textbasierte Nachrichten herausragender zu gestalten als Sprachanrufe. Skype für Windows, iOS, Android, Mac und Linux erhielten signifikante, sichtbare Überholungen.