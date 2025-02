Instant-Messaging-Dienste - Beliebteste Apps - Slowenien

Skype

Skype ist eine Telekommunikationsanwendung, die sich auf die Bereitstellung von Video-Chat und Sprachanrufen zwischen Computern, Tablets, Mobilgeräten, der Xbox One-Konsole und Smartwatches über das Internet spezialisiert hat. Skype bietet auch Instant-Messaging-Dienste an. Benutzer können Text, Video, Audio und Bilder übermitteln. Skype ermöglicht Videokonferenzgespräche. Ende 2010 gab es weltweit über 660 Millionen Nutzer, wobei im August 2015 schätzungsweise über 300 Millionen pro Monat aktiv waren. Im Februar 2012 waren zeitweise 34 Millionen Nutzer gleichzeitig online auf Skype. Im März 2020 war Skype online Monatlich wird es von 100 Millionen Menschen und täglich von 40 Millionen Menschen genutzt. Das war aufgrund der COVID-19-Pandemie ein Anstieg der Zahl der täglichen Nutzer um 70 % gegenüber dem Vormonat. Skype wurde erstmals im August 2003 veröffentlicht und von dem Schweden Niklas Zennström und dem Dänen Janus Friis in Zusammenarbeit mit Ahti Heinla entwickelt , Priit Kasesalu, Jaan Tallinn und Toivo Annus, Esten, die das Peer-to-Peer-Backend entwickelt haben, das auch in der Musik-Sharing-Anwendung Kazaa verwendet wurde. Im September 2005 erwarb eBay Skype für 2,6 Milliarden US-Dollar. Im September 2009 gaben Silver Lake, Andreessen Horowitz und das Canada Pension Plan Investment Board die Übernahme von 65 % von Skype für 1,9 Milliarden US-Dollar von eBay bekannt, was dem Unternehmen einen Marktwert von 2,92 Milliarden US-Dollar zuschrieb. Microsoft kaufte Skype im Mai 2011 für 8,5 Milliarden US-Dollar. Der Hauptsitz der Skype-Abteilung befindet sich in Luxemburg, aber der Großteil des Entwicklungsteams und 44 % aller Mitarbeiter der Abteilung sind immer noch in Tallinn und Tartu, Estland, ansässig. Skype ermöglicht Benutzern die Kommunikation über das Internet per Sprache, mit einem Mikrofon, per Video mit einem Webcam und per Instant Messaging. Skype implementiert ein Freemium-Geschäftsmodell, bei dem Skype-zu-Skype-Anrufe kostenlos sind, während Anrufe zu Festnetztelefonen und Mobiltelefonen (über herkömmliche Telefonnetze) über ein auf Lastschrift basierendes Benutzerkontosystem namens Skype Credit abgerechnet werden. Einige Netzwerkadministratoren haben Skype in Unternehmens-, Regierungs-, Heim- und Bildungsnetzwerken unter Berufung auf unangemessene Ressourcennutzung, übermäßige Bandbreitennutzung und Sicherheitsbedenken verboten. Skype verfügte ursprünglich über ein hybrides Peer-to-Peer- und Client-Server-System. Skype wird seit Mai 2012 vollständig von von Microsoft betriebenen Supernodes betrieben. Die Enthüllungen zur Massenüberwachung im Jahr 2013 ergaben, dass Microsoft Geheimdiensten uneingeschränkten Zugriff auf Supernodes und Skype-Kommunikationsinhalte gewährt hatte. In den Jahren 2016 und 2017 hat Microsoft seine Skype-Clients in einer Art und Weise umgestaltet, die einen Wandel herbeiführte Skype wurde vom Peer-to-Peer-Dienst zu einem zentralisierten Azure-Dienst und hat die Benutzeroberflächen von Apps angepasst, um Textnachrichten wichtiger zu machen als Sprachanrufe. Skype für Windows, iOS, Android, Mac und Linux wurde deutlich sichtbar überarbeitet.