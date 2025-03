App Store für Web-Apps Finden Sie die richtige Software und Services.

Mit Ratenzahlungs- und Buy Now, Pay Later (BNPL)-Software können Unternehmen ihren Kunden die Möglichkeit bieten, Produkte und Dienstleistungen durch eine Reihe regelmäßiger Zahlungen zu erwerben. Diese Lösungen sind in Online-Shops eingebettet oder in Rechnungssoftware integriert und bieten flexible Zahlungsoptionen. Diese Flexibilität kann Unternehmen dabei helfen, neue Kunden zu gewinnen und den Verkauf höherpreisiger Artikel in ihren E-Commerce-Shops zu steigern. Auch Marktplatzanbieter wie Etsy und eBay profitieren von BNPL, da es Verkäufern ermöglicht, Zahlungen in Raten zu erhalten. Um effektiv zu funktionieren, müssen diese Tools in E-Commerce-Plattformen integriert werden, um Ratenzahlungsoptionen an der Kasse anzubieten, und in Zahlungsgateways zur Zahlungsabwicklung. Darüber hinaus müssen alle Zahlungsdaten mit Finanzsystemen synchronisiert werden, was eine Integration mit Buchhaltungssoftware erfordert.