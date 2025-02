Insight Engines-Software - Beliebteste Apps - Turkmenistan

Bloomfire

Bloomfire ist eine sichere Wissensplattform, die es Teams ermöglicht, Informationen schnell zu finden. Vermeiden Sie Schulterklopfen, hektische Slack-Anfragen und sich wiederholende Fragen, indem Sie Ihrem Team das Wissen geben, das es braucht, wann und wo es es braucht. Benutzer können Inhalte in jedem Format hochladen (einschließlich Word-Dokumente, PDFs, Videos, Audioaufnahmen und Foliensätze) oder neue Inhalte direkt in der cloudbasierten Plattform erstellen. Bloomfire indiziert jedes Wort in jeder Datei – einschließlich der in Videos gesprochenen Wörter – umfassend, sodass Benutzer schnell finden können, wonach sie suchen. Ganz gleich, ob Sie Wissen im gesamten Unternehmen oder innerhalb von Abteilungen teilen möchten: Bloomfire hilft dabei, Silos aufzubrechen und Informationen für alle zugänglich zu machen, die sie benötigen. Bloomfire unterstützt derzeit die Wissensaustauschbemühungen führender Unternehmen wie FedEx, Jackson Hewitt, Delta Faucet und King's Hawaiian. Zu den Ergebnissen, die Kunden mit Bloomfire erzielt haben, gehören: - Mitarbeiter sparen durchschnittlich 30 Minuten pro Tag bei der Suche nach Informationen - Reduzierung der Anzahl der in der Warteschleife gehaltenen Kundendienstanrufe um 50 % - Steigerung der Kundenzufriedenheit um 30 % - Reduzierung interner E-Mails um bis zu ein Drittel - Demokratisierung von Erkenntnissen und Forschung in allen Geschäftsbereichen