Influencer-Marketing-Plattformen - Beliebteste Apps - Vereinigte Staaten

Heepsy

heepsy.com

Heepsy ist eine Influencer-Marketingplattform für Marken und Agenturen. Erhalten Sie Zugang zu Millionen von Influencern aus der ganzen Welt und erhalten Sie die Tools, die Sie benötigen, um den richtigen Influencer für Ihre Social-Media-Kampagnen zu finden. Finden Sie Influencer auf Instagram, YouTube und TikTok. Filtern Sie Ihre Suche nach Standort, Kategorie, Follower-Anzahl, Engagement-Rate und mehr. Heepsy bietet außerdem detaillierte Analyseberichte zu jedem Influencer. Analysieren Sie ihr Engagement, ihr Follower-Wachstum, ihre Zielgruppendemografie und ihre Authentizität. Vermeiden Sie Influencer mit äußerst misstrauischem Publikum und anorganischem Wachstum. Sehen Sie sich die durchschnittlichen Likes und Kommentare pro Beitrag an, um zu sehen, wie die für Ihre Marke erstellten Inhalte abschneiden könnten. Organisieren Sie Ihre Lieblings-Influencer in Listen. Möchten Sie Kontaktinformationen erhalten, damit Sie Influencer erreichen können? Laden Sie Ihre Listen herunter, um Kontaktinformationen sowie alle anderen Influencer-Statistiken an einem Ort zu erhalten und dort zu speichern, wo Sie sie benötigen. Aber es bietet Marken nicht nur die Möglichkeit, Influencer zu finden, sondern führt auch die Möglichkeit eines Marktplatzes ein, auf dem Influencer von Marken veröffentlichte Kampagnen finden können. Hier haben Ersteller die Flexibilität, Kampagnen auszuwählen, die ihren Interessen entsprechen, mit Funktionen, die es ihnen ermöglichen, nach dem Standort der Kampagne, dem Netzwerk für die Werbung, der beworbenen Kategorie und mehr zu filtern. Dieses Setup stellt sicher, dass Influencer leicht Kampagnen entdecken können, die den Vorlieben ihrer Zielgruppe und ihrem eigenen Stil bei der Inhaltserstellung entsprechen. Bereit, es auszuprobieren? Heepsy bietet eine kostenlose Testversion und monatliche Pläne, sodass Sie die Plattform ausprobieren können, bevor Sie eine langfristige Verpflichtung eingehen. Besuchen Sie uns noch heute, melden Sie sich kostenlos an und probieren Sie es aus.