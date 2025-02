Influencer-Marketing-Plattformen - Beliebteste Apps - Tunesien

Emplifi

Emplifi ist die führende einheitliche CX-Plattform, die darauf ausgelegt ist, Marketing, Betreuung und Handel zusammenzuführen und Unternehmen dabei zu helfen, die Lücke im Kundenerlebnis zu schließen. Emplifi ist ein globales Unternehmen mit über 20 Jahren Branchenerfahrung, das mehr als 20.000 Marken wie Delta Air Lines, Samsung und Ford Motor Company dabei unterstützt, ihren Kunden an jedem Berührungspunkt ihrer Customer Journey herausragende Erlebnisse zu bieten. Die Social Marketing Cloud von Emplifi ermöglicht es Marken, mit der dynamischen Welt der sozialen Medien in Kontakt zu treten, zu kommunizieren, sie aufzubauen und sich an sie anzupassen. Intuitive, benutzerfreundliche All-In-One-Plattform Teams können sich schnell einbinden und mit der Arbeit beginnen – mit der preisgekrönten, benutzerfreundlichen Benutzeroberfläche und allen Tools und Arbeitsabläufen, die zum Planen, Planen, Veröffentlichen und Messen von Ergebnissen auf allen sozialen Kanälen erforderlich sind. Leistungsstarke Zuhörer-Tools messen den Puls, KI-gestütztes Community-Management und Zuhörer-Tools generieren Einblicke in Wettbewerb, Trends, Influencer, Follower und Verhaltensweisen, damit Vermarkter die richtigen Inhalte an die richtige Zielgruppe weitergeben. Erstklassige Analysen und Einblicke. Die Social-Media-Teams von Rockstar beweisen ihre Ergebnisse mit Leichtigkeit durch tiefe Einblicke, die aus leistungsstarken Analysen und beispiellosen benutzerdefinierten Berichten stammen, um über die Grundlagen hinaus echte Geschäftsergebnisse zu erzielen. Integrierter Service und Betreuung in allen sozialen Medien. Intuitive, lernfreie und integrierte soziale Kundenbetreuungstools helfen Teams dabei, Kunden besser zu unterstützen, während sie sich in den sozialen Medien in die Warteschlange stellen, sie weiterleiten und im Handumdrehen eine Lösung finden. Integrierter ShopStream-Livestream-Video-Shopping. Überraschen Sie Ihre Kunden mit Live-Video-Shopping-Erlebnissen. Fördern Sie Ihre digitale Einkaufsreise, um Ihre Kunden vom Durchstöbern bis zum Kauf zu bewegen.