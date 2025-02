Influencer-Marketing-Plattformen - Beliebteste Apps - Turkmenistan

Current

current.tech

Was ist aktuell? Die Lösung Nr. 1 für Marken, die ihre Botschafterprogramme aufbauen, ihr Influencer-Marketing maximieren und ihren Umsatz steigern möchten. Bei Current Technologies unterstützt unsere Tool-Suite Marken von der Entdeckung von Urhebern über das Kampagnenmanagement bis hin zu automatisierten Zahlungen an Talente und der Einhaltung von Steuervorschriften. Wir können Ihnen helfen, die besten Influencer und Botschafter für Ihre Marke zu finden, wirkungsvolle Inhalte in großem Maßstab zu erstellen und den tatsächlichen ROI zu messen, um den Erfolg Ihres Unternehmens voranzutreiben. Innerhalb unserer Produktsuite profitieren Sie von: 1.) Ambassador Hub – Eine komplette Ambassador-Plattform, die für Ihr Wachstum entwickelt wurde. Starten Sie eine private Botschafter-Community, messen Sie die Leistung von Inhalten, verfolgen Sie Verkäufe und steigern Sie den Umsatz. 2.) Programmatic Recruiting – Finden Sie die richtigen Influencer, ohne stundenlang zu suchen. Lassen Sie unsere Software jeden Tag die ganze Arbeit erledigen, um potenzielle YouTuber zusammenzubringen. 3.) Zahlungsplattform – Unsere integrierte Plattform ermöglicht Ihrem Team, Zahlungen zu autorisieren, Auszahlungen anzupassen, Steuerdokumente zu sammeln und 1099 automatisch an Talente zu verteilen. Und das alles, während Sie Ihren Kreativen die Flexibilität geben, Zahlungen per ACH, Überweisung oder PayPal zu erhalten. 4.) Messaging – Bauen Sie sinnvolle und dauerhafte Verbindungen mit Ihrer Community auf. Nehmen Sie Kontakt zu potenziellen Partnern auf, kommunizieren Sie direkt mit Ihren Botschaftern und Influencern oder chatten Sie mit Ihrer gesamten Community. 5.) Reporting und Analysen – Messen Sie Ihren Erfolg und optimieren Sie gleichzeitig Ihre Strategie mit umfassenden Leistungseinblicken in Ihrer Reporting-Suite. 6.) Managed Services & Account Management – ​​Wir entwickeln profitable Botschafterprogramme. Wir entwickeln nachhaltige Influencer-Strategien. Und wir übernehmen Verantwortung für den Erfolg unserer Kunden.