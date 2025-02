Influencer-Marketing-Plattformen - Beliebteste Apps - Thailand

Meltwater

meltwater.com

Meltwater, ein Pionier der Medienintelligenz, bietet PR-, Kommunikations- und Marketingfachleuten den Informationsvorsprung, den sie benötigen, um an der Spitze zu bleiben, und eine einzige, integrierte Lösung, um effizient zu sein. Als einzige Komplettlösung für PR und soziale Medien nutzen mehr als 30.000 Unternehmen die Medien- und Social-Intelligence von Meltwater, um den Überblick über Milliarden von Online-Gesprächen zu behalten und relevante Erkenntnisse für die strategische Verwaltung ihrer Marken zu gewinnen. Mit fast 20 Jahren Erfahrung in der Datenanalyse widmet sich Meltwater dem persönlichen, globalen Service, der auf der lokalen Expertise von 60 Niederlassungen auf sechs Kontinenten basiert. Unsere Kunden können die Medienberichterstattung sowohl in Nachrichten als auch in sozialen Medien überwachen. Wir verfolgen über 300.000 Online-Nachrichtenquellen, haben Partnerschaften für die Überwachung von Print- und Rundfunksendungen und hören soziale Konversationen in Echtzeit auf Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Kommentaren, Bewertungsseiten, Foren, Message Boards und über 300 Millionen Blogs. Wir unterstützen unsere Kunden bei der einfachen Analyse der Medien- und Social-Media-Berichterstattung mit qualitativen und quantitativen Kennzahlen. Unsere ständig wachsende Widget-Bibliothek ermöglicht es Kunden, nahtlos Dashboards zu erstellen, um die Medienberichterstattung zu visualisieren und über den ROI ihrer PR- und Marketingbemühungen zu berichten. Alles ist interaktiv und exportierbar, um den Kontext hinter den Zahlen darzustellen. Media Intelligence für PR Mit über 300.0000 Quellen und der größten Bibliothek an Premium-Inhalten können Sie jede relevante Medienberichterstattung aus Online-Publikationen, Printmedien, sozialen Medien, TV- und Radiosendern in Echtzeit überwachen und analysieren. Vernetzen Sie sich mit Influencern und Journalisten und verfolgen Sie Ihre Reichweite. Social-Lösungen für Vermarkter Die Social-Sparte, ehemals Sysomos (übernommen im April 2018), bietet umfassende und integrierte Datenlösungen zur Förderung Ihrer Social-Media-Strategie. Recherchieren und überwachen Sie mehr als 200 Milliarden soziale Konversationen mit unbegrenzten Abfragen und ohne Datenbeschränkungen, engagieren Sie sich und veröffentlichen Sie sie über eine Plattform, finden Sie ganz einfach soziale Influencer, vertiefen Sie sich in Verbrauchereinblicke und entdecken Sie Communities, die soziale Konversationen vorantreiben. Maßgeschneiderte Lösungen für Unternehmen Das Enterprise Solutions-Team stellt sicher, dass unser Team aus Branchenexperten und Analysten selbst die komplexesten Aufgaben schnell und effektiv erfüllt. Meltwater bietet professionelle Dienstleistungen und Premium-Angebote für die weltweit führenden Marken.