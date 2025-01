Influencer-Marketing-Plattformen - Beliebteste Apps - Russland

Bazaarvoice

bazaarvoice.com

Tausende der weltweit führenden Marken und Einzelhändler vertrauen auf die Technologie, Dienstleistungen und das Fachwissen von Bazaarvoice, um den Umsatz zu steigern, die Reichweite zu vergrößern, umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen und treue Fürsprecher zu gewinnen. Laut einer neuen Auftragsstudie, die von Forrester Consulting im Auftrag von Bazaarvoice durchgeführt wurde, können Unternehmen, die mit Bazaarvoice zusammenarbeiten, mit einer Rendite von 400 % ihrer Investition rechnen. Die Studie, in der Entscheidungsträger von neun verschiedenen Unternehmen befragt wurden, die Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Bazaarvoice haben, ergab, dass sich die Anfangsinvestition in nur drei Monaten oder weniger amortisiert. Finden Sie heraus, was die Zusammenarbeit mit Bazaarvoice für Ihr Unternehmen bedeuten könnte. Lesen Sie die vollständige Studie unten im offiziellen Downloadbereich. Bazaarvoice bietet das größte und umfassendste Netzwerk, eine umfassende Plattform und den engagiertesten Service in der Branche – mit einer echten Investition in Ihren Erfolg. ** Proaktive Strategie und Fachwissen: Über 15 Jahre Erfahrung mit einem auf die individuellen Ziele jedes Kunden zugeschnittenen Ansatz. ** Innovation auf einer einzigen Plattform: Alle Arten von UGC von einem einzigen Anbieter mit einer benutzerfreundlichen Plattform, die alle Unternehmensgrößen und -konfigurationen unterstützt. ** Das größte Netzwerk der Welt: Ein Netzwerk von über 11.500 Marken und Einzelhändlern mit Millionen aktiver Käufer, sodass wir wissen, wer was kauft, und relevante Anzeigen und ein personalisiertes Einkaufserlebnis liefern können. ** Inhaltsintegrität und -sicherheit: Überprüfen Sie die Authentizität, um Ihre Marke mit Betrugs- und Spam-Präventionstechnologie und dem größten internen Moderationsteam aus Muttersprachlern in 38 Sprachen zu schützen. ** Außergewöhnlicher Service und Support: Ein Bekenntnis zu echter Partnerschaft mit weltweitem Support rund um die Uhr und branchenführender Kundenzufriedenheit. Das umfassende globale Einzelhandels-, Social- und Search-Syndication-Netzwerk, die produktbegeisterte Community und die Technologie auf Unternehmensebene von Bazaarvoice bieten Marken und Einzelhändlern die Tools, die sie benötigen, um intelligentere Einkaufserlebnisse über die gesamte Customer Journey hinweg zu schaffen.