Influencer-Marketing-Plattformen - Beliebteste Apps - Portugal

Julius

juliusworks.com

Julius ist eine Influencer-Marketing-Plattform, die skalierbare, datengesteuerte Full-Funnel-Lösungen bietet. Seine proprietäre Technologie erfüllt die individuellen Bedürfnisse von Unternehmenskunden bei der Identifizierung, Aktivierung und genauen Messung sowie der Erzielung des besten Nutzens aus ihren Kampagnen. Das Unternehmen hat globale Kunden angezogen, darunter Allergan, NARS, Mediacom und Club Med. Mit einer Präsenz im Influencer-Marketing, die bis ins Jahr 2012 zurückreicht, wurde Julius 2017 von Jared Augustine, Tiki Barber und Marc Gerson offiziell gegründet. Julius hat HYPR im Jahr 2020 übernommen und insgesamt verfügt das Unternehmen über die größte Influencer-Marketing-Expertise und Datenanalyse auf dem Markt. Julius wurde 2021 in die Inc. 5000-Liste der am schnellsten wachsenden Privatunternehmen aufgenommen. Julius hat seinen Hauptsitz in New York City und verfügt über weitere Büros in San Francisco, London und Krakau.