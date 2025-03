Help Lightning

Help Lightning ist ein B2B-Software-as-a-Service (SaaS)-Unternehmen, das sich auf Fernunterstützung spezialisiert hat. Es bietet Video-Collaboration-Dienste der nächsten Generation, die es den Experten eines Unternehmens ermöglichen, praktisch Seite an Seite mit jedem zusammenzuarbeiten, der Hilfe benötigt, überall auf der Welt. Die cloudbasierte Lösung des Unternehmens nutzt Augmented-Reality-Funktionen, einschließlich der Zusammenführung zweier Videostreams und der Verwendung von 3D-Annotationen, um die Echtzeitkommunikation zu verbessern und schwierige Probleme zu lösen. Help Lightning wird für die Installation, Inspektion, Schulung, Wartung und Reparatur komplexer Geräte und Produkte verwendet. Mit Help Lightning sehen Kunden sofortige Leistungsverbesserungen, einschließlich einer Erhöhung der Erstreparaturraten, weniger LKW-Einsätzen, erweiterter Personalkapazität und einer Steigerung der Endkundenzufriedenheit bei gleichzeitiger Steigerung des Serviceumsatzes und der Marge.