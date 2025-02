Software zur Verfolgung eingehender Anrufe - Beliebteste Apps - Somalia

Infinity Portal

infinity.co

Entdecken Sie, was vor, während und nach jedem Anruf passiert, und ergreifen Sie konkrete Maßnahmen, um die Marketing- und Betriebseffizienz zu steigern. Infinity ist eine erstklassige, nach ISO 27001 zertifizierte Call-Intelligence-Plattform mit detaillierten Funktionen zur Besucherverfolgung. Infinity ermöglicht es Ihnen, die gesamte Customer Journey abzubilden und unschätzbare Erkenntnisse wie die Kampagnen, Webseiten und genauen Schlüsselwörter zu gewinnen, mit denen Ihre Kunden interagiert haben, bevor sie zum Telefonhörer greifen. Wenn Sie genau bestimmen, woher Anrufkonvertierungen kommen, können Sie bei der Leistungsanalyse das Gesamtbild sehen. Sie werden in der Lage sein, einen beeindruckenden ROI Ihrer Marketingausgaben zu erzielen, indem Sie das Rätselraten darüber, was Verkäufe generiert, völlig eliminieren. Der Infinity Hub wird ständig weiterentwickelt, um Benutzern die Schaffung erstklassiger Kundenerlebnisse zu ermöglichen, indem ihnen die Integration mit den neuesten Versionen von Google Ads, Google Analytics, Looker Studio, Hubspot, Salesforce und vielen mehr ermöglicht wird. Wir integrieren auch Instagram und Facebook, was bedeutet, dass Infinity-Benutzer einen zusätzlichen Mehrwert aus ihren sozialen Anzeigen ziehen können. Unsere Conversation Analytics-Suite analysiert alle eingehenden und ausgehenden Anrufe in großem Maßstab und bietet wichtige Erkenntnisse darüber, was zu positiven Ergebnissen führt und was nicht. Agent ID bietet detaillierte Einblicke in die Leistung einzelner Agenten, sodass Sie maßgeschneiderte Schulungssitzungen erstellen können, die auf die Schaffung nahtloser Kundenerlebnisse ausgerichtet sind. Zu den Ergebnissen, zu denen wir unseren Kunden verholfen haben, gehören unter anderem: 79 % Steigerung der Conversions für Flight Center, 64 % Reduzierung der Kundenakquisekosten (CAC) für Pendragon, 50 % Reduzierung der Callcenter-Kosten für Access Self Storage