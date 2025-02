Bilderkennungssoftware - Beliebteste Apps - Sint Maarten

Imagga

Imagga ist eine Plattform cloudbasierter und lokaler APIs für das automatisierte Tagging von Bildern und Videos, die für Entwickler, Unternehmen und Unternehmen gedacht ist. Die Technologie von Imagga hilft Unternehmen dabei, ihre großen und dynamischen Bild- und Videosammlungen zu verstehen. Wird derzeit (Stand Oktober 2017) von mehr als 11.500 Entwicklern und mehr als 220 Unternehmen weltweit verwendet und hat mehrere weltweite Auszeichnungen und Anerkennungen erhalten, darunter „Best Technology Vendor“ beim South Summit '15 von HM The King of Spain, „Global Champion in News and Media“ bei World Unter anderem erhielt er die Summit Awards 2016 der Vereinten Nationen und den Global Innovator in Image Analytics 2016 von IDC. Als Pionier und globaler Innovator im Bereich Bild-Tagging als Service betreibt das Unternehmen seit 2011 seine Cloud-API und seit 2013 seine Flaggschiff-Technologien für automatisches Tagging und automatische Kategorisierung. Zusätzlich zu seiner Bilderkennungstechnologie bietet Imagga eine Plattform mit cloudbasierten APIs für die automatisierte Bilderkennung, -kennzeichnung und -kategorisierung, die es Entwicklern und Unternehmen ermöglicht, Anwendungen und Lösungen zu erstellen, die Bilder verstehen. Bei Bedarf kann die Technologie auch als On-Premise-Installation bereitgestellt werden. Die Bilderkennungstechnologie von Imagga automatisiert den Prozess der Zuweisung von Schlüsselwörtern und/oder domänenspezifischen Kategorien zu Bildern vollständig. Die Lösung ist horizontal skalierbar und kann jede Menge Bilder verarbeiten, die analysiert und mit Anmerkungen versehen werden müssen. Es kann durch individuelle Schulungen und/oder Feedbackschleifen an die Bedürfnisse der Kunden angepasst werden. Eingebunden in eine sehr einfach zu integrierende API in der Cloud oder vor Ort kann es innerhalb weniger Stunden in die Produktion gehen.