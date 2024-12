Bilderkennungssoftware - Beliebteste Apps - Mauretanien Beliebteste Zuletzt verwendet

Bilderkennungssoftware, auch Computer Vision genannt, ermöglicht Anwendungen die Interpretation von Bildern oder Videos. Es verarbeitet Bilder als Eingabe und generiert mithilfe von Computer-Vision-Algorithmen Ausgaben wie Beschriftungen oder Begrenzungsrahmen. Es umfasst verschiedene Funktionen wie Bildwiederherstellung, Objekterkennung und Szenenrekonstruktion, die typischerweise in intelligente Anwendungen integriert sind. Datenwissenschaftler nutzen Bilderkennungssoftware, um Modelle zu trainieren, während Entwickler Bilderkennungsfunktionen in ihre Software integrieren. Das Format für den Zugriff auf diese Software variiert je nach Benutzeranforderungen und reicht von Bibliotheken oder Frameworks für maschinelles Lernen bis hin zu APIs, SDKs oder End-to-End-Plattformen. Es ist wichtig, Bilderkennungssoftware von verwandten Tools zu unterscheiden. Während Data-Science- und Machine-Learning-Plattformen Funktionen zum Trainieren von Computer-Vision-Modellen bieten, haben sie breitere Schwerpunkte. Darüber hinaus unterscheidet sich die Bilderkennung, obwohl sie eine Form des maschinellen Lernens ist, von anderen maschinellen Lernfunktionen wie Empfehlungsmaschinen oder Mustererkennung. Texterkennungssoftware fällt in die Kategorie der optischen Zeichenerkennung (OCR). Während viele Bilderkennungsprogramme mehreren Zwecken dienen, sind einige auf bestimmte Bereiche wie Logo-Erkennung, Gesichtserkennung, Objekterkennung oder Erkennung expliziter Inhalte spezialisiert. Sie verarbeiten möglicherweise nur Bilddateien oder sowohl Bilder als auch Videos. Während die meisten in der Cloud arbeiten, unterstützen einige darüber hinaus Edge- oder On-Device-Verarbeitung. Für die Aufnahme in die Kategorie „Bilderkennung“ muss ein Produkt: * Bieten Sie einen auf die Bilderkennung zugeschnittenen Deep-Learning-Algorithmus an. * Schnittstelle zu Bilddatenpools zum Erlernen spezifischer Funktionen oder Lösungen. * Akzeptieren Sie Bilddaten als Eingabe und stellen Sie eine Lösung als Ausgabe bereit. * Aktivieren Sie Bilderkennungsfunktionen für andere Anwendungen, Prozesse oder Dienste.