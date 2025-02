Software zur Identitätsprüfung - Beliebteste Apps - Sint Maarten

Plaid

plaid.com

Plaid ist eine Plattform mit einer Reihe von Produkten, die es Entwicklern ermöglicht, Finanzanwendungen zu erstellen, die mit Bankkonten interagieren, Zahlungen ausführen und Risiken verwalten können. Es ermöglicht einem Benutzer, sein Bankkonto einfach zu authentifizieren und mit einer beliebigen Anwendung zu verknüpfen und bankähnliche Funktionen dieser App zu nutzen. Mit Plaid können Sie Anwendungen entwickeln, die mit den Bankkonten der Benutzer synchronisiert werden, um deren Budgets zu verfolgen und zu verwalten und Gelder zu überweisen. Im Wesentlichen dient es als Bindeglied zwischen Banken und Finanztechnologien. Mehrere bekannte Marken wie Gusto, Venmo, TransferWise, Charity Water, Robinhood und Level Money nutzen derzeit die Produkte und Lösungen von Plaid. Im Fall des beliebten integrierten Online-HR-Dienstleisters Gusto nutzt er die ACH-Funktion (Automated Clearing House) von Plaid, um seinen Direkteinzahlungsdienst für die Gehaltsabrechnung zu betreiben. Andere Fintechs wie die Budgetierungs-App Level Money nutzen die Plattform, um Daten aus den verschiedenen Bankkonten der Benutzer zu konsolidieren und zu bereinigen, um sie bei der Verwaltung und Budgetierung ihres Geldes zu unterstützen. Im weitesten Sinne deckt Plaid wichtige Segmente der Finanzdienstleistungen ab, einschließlich der Einrichtung von Zahlungen und der Validierung von Finanzdaten. Es kann Ihnen dabei helfen, ACH-Zahlungen zu arrangieren und auszuführen, Transaktionsdaten zu sammeln, die Identität des Benutzers zu validieren, Beschäftigungs- und Einkommensdaten zu untersuchen, das Risikorisiko der Benutzer zu bewerten und Bankintegrationen direkt in die Kreditnehmerströme einzubetten. Die Entwicklung einer eigenen Anwendung war noch nie einfacher – mit nur wenigen Codezeilen können Sie Plaid in alles integrieren, was Sie erstellen. Die Vorteile von Plaid im Überblick: Bessere ACH-Authentifizierung. Die Authentifizierung von Konten für Bank-zu-Bank-Zahlungen wird einfacher, schneller und benutzerfreundlicher. Sie können Überweisungen sofort authentifizieren, ohne auf Mikroeinzahlungen warten zu müssen, und fehlgeschlagene Transaktionen reduzieren, indem Sie Benutzer authentifizieren und zu ACH leiten. Dies führt zu einer nahtlosen Benutzererfahrung, da Sie Benutzer auf der Grundlage bereits bekannter Informationen einrichten können, wodurch die Suche nach Scheckbüchern effektiv vermieden wird. Es steigert auch die Conversions, da Sie einen für Mobilgeräte optimierten Ablauf bereitstellen können, der viel bessere Conversions erzielt. Überprüfen Sie die Salden in Echtzeit. Die Arbeit mit Finanzdaten wird mit Plaid vereinfacht. In nur wenigen Schritten können Sie historische Daten und Echtzeit-Kontostände abrufen und aktuelle und verfügbare Kontostandinformationen sowie Details zu Kontostatus und -typ abrufen. Sie können die Guthaben Ihrer Benutzer sofort überprüfen, wann immer Sie eine Überweisung vornehmen müssen. Es hilft, Überziehungen zu verhindern und ermöglicht die Vorfinanzierung von Transaktionen mit Einblick in die Salden. Darüber hinaus verhindern Sie durch die Einsicht in die verfügbaren Mittel vor der Überweisung Gebühren für nicht ausreichende Mittel (NSF) und reduzieren so die Betrugskosten, wenn nicht gar ganz eliminiert. Bankbetrug eindämmen Mit Plaid können Sie Bankdaten nutzen, um Identitäten zu überprüfen und Bankbetrug zu reduzieren. Sie können Benutzeridentitäten wie Name, Telefonnummer, Adresse und E-Mail belegen und die Informationen mit den bei der Bank hinterlegten Daten vergleichen. Sie können Ihre Benutzer durch eine einfache Identitätsprüfung kennen lernen, die durch das automatische Ausfüllen von Formularen basierend auf den bei der Bank hinterlegten Kontoinhaberinformationen noch weiter erleichtert wird. Bereinigte und kategorisierte Transaktionen Die Geldverwaltung wird optimiert, wenn Sie saubere, kategorisierte Transaktionsdaten erhalten, die bis zu 24 Monate zurückreichen. Im Zusammenhang mit Geolokalisierungs-, Händler- und Kategorieinformationen erhalten Sie bessere Details zu Transaktionen. Mit zuverlässigen Echtzeitdaten, die so weit wie möglich zurückreichen, gewinnen Sie wertvolle Erkenntnisse, um Ihre Kunden besser zu bedienen und die Kosten durch Verbindungen mit geringer Latenz zu senken, die keine zusätzlichen technischen Ressourcen erfordern. Überprüfen Sie die Vermögenswerte des Kreditnehmers direkt von der Quelle aus. Kreditnehmer können ihre Bankkonten in Sekundenschnelle verknüpfen, um die Conversions zu maximieren. Sie erhalten schnelle Verarbeitungsgeschwindigkeiten mit einer integrierten Technologie, die Plaid nahtlos mit Ihrem eigenen Erlebnis verbindet, um Reibungsverluste für den Kreditnehmer zu reduzieren. Auch das Engagement für Sicherheit beschleunigt die Verbindungen, beispielsweise durch die Verwendung einer 256-Bit-AES-Verschlüsselung der Enterprise-Klasse, die mit regelmäßigen Netzwerkpenetrationstests und Sicherheitsüberprüfungen einhergeht.