Die sofort einsatzbereite Plattform, um Mitarbeiter einzubinden und auf einfache Weise Ideen aus dem gesamten Unternehmen zu sammeln. --- Hives begann mit der einfachen Idee, dass Wissen und Erfahrung geteilt werden müssen. Es war einmal ein Team von Beratern, das Unternehmen dabei half, einen besseren und effektiveren digitalen Arbeitsplatz zu schaffen. Wir haben jedoch schon früh erkannt, dass es vielen unserer Kunden schwer fiel, ihren Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, ihre Meinung zu äußern und Verbesserungsvorschläge zu teilen. Es fehlte ihnen einfach ein dauerhaftes Modell für ständige Veränderung. Und ohne eine einfache Möglichkeit, Ideen zu sammeln, würde eine Veränderung langsam voranschreiten und die Gesundheit (und der Wohlstand) der Organisation wären gefährdet. Das Konzept funktioniert tatsächlich ähnlich wie ein Bienenstock. Wussten Sie übrigens, dass der Bienenstock ein häufig verwendetes Symbol für Fleiß und Zusammenarbeit ist? Und es macht sehr viel Sinn, denn in einem Bienenstock hat jede Biene einen Zweck und eine bestimmte Aufgabe und alle arbeiten zusammen. Und ähnlich wie bei einem Bienenstock hängen das Wohlergehen und die Kultur einer Organisation von den fleißigen Bienen ab, aus denen sie besteht. Ein Bienenstock funktioniert so: Seine innere Struktur wird Wabe genannt und er besteht aus einer Masse sechseckiger prismatischer Zellen aus Bienenwachs, die ein Grundmuster tatsächlicher geometrischer Effizienz bilden. Die Bienen selbst sammeln Nektar und andere süße Säfte aus Blüten, die sich im Körper der Bienen in Honig verwandeln. Der Honig selbst wird dann in den Zellen des Bienenwachses gespeichert. Kommt Ihnen das bekannt vor? Der Prozess der zielgerichteten Zusammenarbeit, des Sammelns von Nektar und der Umwandlung in Honig ist der Art und Weise, wie wir Menschen zusammenleben und zusammenarbeiten, ziemlich ähnlich. Wir gedeihen, wenn wir für eine Organisation arbeiten, die über ein starkes Fundament und effiziente Arbeitsprozesse verfügt. Wir wollen Teil von etwas Größerem sein und unseren Beitrag leisten, wo wir können. Wir sammeln den ganzen Tag über Inspirationen und Eindrücke, und diese verwandeln sich in konkrete Ideen, wenn Sie es am wenigsten erwarten. Aber wo sollen diese Ideen genutzt und geerntet werden? Das war die Herausforderung für jede einzelne Organisation, mit der wir gesprochen haben. Deshalb haben wir beschlossen, eine Lösung für diese Probleme zu finden und ein Tool zu entwickeln, das Unternehmen die Möglichkeit gibt, ihre Mitarbeiter auf eine Weise zu stärken, die sie nicht einmal für möglich gehalten hätten.