Eine Büroreservierungsanwendung, die flexible, sichere und mitarbeiterorientierte Lösungen bietet, die zu sich entwickelnden Geschäftsmodellen passen. Erstellen Sie Ihren eigenen Arbeitsbereich Ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern, Booxpace zu nutzen, um ihre Bürozeiten von überall aus schnell nach ihren Bedürfnissen zu planen und Reservierungen für sich und Teamkollegen vorzunehmen. • Definieren des Arbeitsbereichs • Kapazitäts- und Reservierungsmanagement • Maximale Tageskontrolle Kommunizieren Sie Nutzen Sie Booxpace, um Ihre Mitarbeiter zu informieren, intelligente Vorschläge zu machen und Ihre Veranstaltungs- und Schulungsreservierungen zu verwalten. • Mobile Benachrichtigungen • Interne Ankündigungen • Tipps & Tricks Messen und verbessern Messen Sie den Bedarf an Ihren Ressourcen durch verschiedene Analysen der Nutzung Ihres Büros durch Ihre Mitarbeiter und entwickeln Sie Strategien zur Verbesserung Ihrer Ressourceneffizienz. • Am häufigsten genutzte Bereiche • Verteilung der Personen nach Standorten • Bedarfsmanagement (Speisesaal, Parkplatz etc.) Beziehen Sie Ihre Mitarbeiter ein Ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern mit Booxpace schnell und von überall aus ihre Bürozeiten bedarfsgerecht zu planen und selbst Reservierungen vorzunehmen und Teamkollegen. • Reservierung für Teamkollegen • Gemeinsame Arbeitsplatzreservierung • Planung sozialer Aktivitäten Vergessen Sie Ihre Haustiere nicht Mit der Funktion „Bring My Pet“ können Sie Ihre Haustiere ins Büro mitnehmen und sie mit Ihnen in Kontakt bringen.