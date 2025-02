Hybrid-Aktivierungssoftware - Beliebteste Apps - Thailand

UnSpot

Nach der Pandemie müssen viele Mitarbeiter nicht mehr fünf Tage die Woche im Büro arbeiten und Unternehmen müssen keinen Arbeitsplatz mehr haben, der nur einer Person zugewiesen ist, sodass verschiedene Personen an verschiedenen Tagen am selben Ort sitzen können. Finden Sie den besten Arbeitsplatz mit der richtigen Ausstattung oder einen Kollegen, mit dem Sie gerne zusammensitzen. Buchen Sie mit einem Klick einen Tisch oder einen Besprechungsraum. Planen Sie Ihren Zeitplan so, dass das Team im Büro sein wird, ohne lange Diskussionen. Verpassen Sie nicht die Tage, an denen ein Kollege, mit dem Sie sprechen möchten, ins Büro kommt. Finden Sie sich in Büros oder Etagen zurecht, die Sie selten besuchen. Das System enthält alle notwendigen Integrationen für eine einfache Nutzung, wie Active Directory sowie Google- und Exchange-Kalender. Darüber hinaus verfügt es über eine hochentwickelte Funktionalität zum Suchen und Buchen von Besprechungsräumen, einschließlich der Platzierung von Displays an der Vorderseite des Raums. Wenn ein Unternehmen flexible Arbeitsplätze auch nur teilweise einführt, bietet das den Menschen eine Wahlmöglichkeit und dem Unternehmen die Möglichkeit, das Personal aufzustocken, ohne einen kostspieligen Umzug in ein anderes Büro durchführen zu müssen. Lassen Sie nicht zu, dass hybrides Arbeiten der Zusammenarbeit im Wege steht. Geben Sie Ihren Mitarbeitern eine einfache Möglichkeit, ihren hybriden Zeitplan zu verwalten, Kollegen vor Ort einzuladen und mit einem Klick einen Schreibtisch in der Nähe zu buchen, sowohl über den Desktop als auch über die mobile App.