HR-Dienstleister - Beliebteste Apps - Somalia

Allevity gibt seinen Kunden die Freiheit, wieder das zu tun, was sie lieben. Seit mehr als 45 Jahren sorgen sie mit einem umfassenden Angebot an Arbeitgeberlösungen für Sicherheit. Kunden vertrauen darauf, dass Allevity ihre Personalabteilung, Gehaltsabrechnung, Personalbeschaffung und Personalbesetzung fachmännisch abwickelt. Die Mission von Allevity ist es, Ihre beste Geschäftsentscheidung zu treffen. HUMAN RESOURCES Allevity unterstützt Sie bei der Führung Ihres Unternehmens durch: -Entschlüsselung unklarer Arbeitsgesetze und -vorschriften -Aufrechterhaltung der arbeitsrechtlichen Vorschriften Ihres Unternehmens -Abwicklung von Sozialleistungen und Arbeitnehmerentschädigung -Entlastung von mühsamen Mitarbeiteraufgaben GEHALTSABRECHUNG Die Outsourcing-Optionen für die Gehaltsabrechnung von Allevity verschaffen Ihnen Zeit zurück in Ihren Alltag . Wir liefern: -Erheblicher Aufwand bei der Lohn- und Gehaltsabrechnung -Die Erfahrung einer echten Partnerschaft -Konfigurierbares Software-Framework für Ihr Konto Sie behalten: -So viel (oder wenig) Engagement, wie Sie möchten -Die Zeit, die Sie für die Lohn- und Gehaltsabrechnung aufgewendet hätten REKRUTIERUNG UND PERSONALBESETZUNG Unser Experte Personalvermittler helfen Ihnen dabei, Zeit- und Geldverschwendung für die falsche Besetzung zu vermeiden. -Findet die relevantesten und qualifiziertesten Kandidaten und grenzt diese ein. -Hilft Ihnen, die Mitarbeiterfluktuation zu reduzieren. -Sorgt für die beste Anpassung an Ihre Unternehmenskultur. -Hält gute Kandidaten während des Interviewprozesses bei der Stange. -Erweitert Angebote und benachrichtigt abgelehnte Bewerber. FÜR JOBSUCHENDE Allevity-Personalvermittler arbeiten nur bei professionellen Arbeitgebern, die: -die Fähigkeiten in Ihrem Steuerhaus wollen -Ihre einzigartige Persönlichkeit schätzen -Sie fair und angemessen bezahlen