HR-Compliance-Software - Beliebteste Apps

HR-Compliance-Software hilft Unternehmen, Managern und HR-Fachleuten, über alle HR-Geschäftsvorschriften und Compliance-Gesetze auf dem Laufenden zu bleiben. Diese Tools ermöglichen es Unternehmen, sich in komplexen und sich ständig weiterentwickelnden Compliance-Gesetzen und -Regeln auf Landes- und Bundesebene zurechtzufinden. Sie helfen auch bei der Kommunikation und Durchsetzung der Unternehmens- und Gesetzesrichtlinien gegenüber den Mitarbeitern. Darüber hinaus automatisieren diese Lösungen häufig die Verwaltung klassifizierter Dokumente und Berichtsabläufe. Traditionell konzentrieren sich Compliance-Lösungen hauptsächlich auf die Einhaltung von Finanzvorschriften, beispielsweise der Gehaltsabrechnung. In den letzten Jahren haben sie sich jedoch weiterentwickelt und bieten umfassendere Lösungen an. Moderne HR-Compliance-Software befasst sich in der Regel mit Bereichen wie Gehaltsabrechnung, Sozialleistungen, Risiko und Sicherheit, Personalbeschaffung und Mitarbeiterbeziehungen. Während sich die meisten Anbieter auf bestimmte Compliance-Gesetze wie ACA, Sozialleistungen oder Kleinunternehmen spezialisieren, anstatt alle Bereiche abzudecken, wird HR-Compliance-Software häufig mit anderer HR-Software gebündelt, beispielsweise Onboarding-, Zeiterfassungs- oder Sozialleistungsverwaltungssoftware. Es kann auch als Standalone-Lösung angeboten werden. Einige HR-Compliance-Lösungen umfassen Integrationen mit zentraler HR- oder Gehaltsabrechnungssoftware, um Gehaltsabrechnungsberichte zu automatisieren und die Compliance-Wartung zu optimieren.