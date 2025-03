Stratigens

Stratigens ist eine preisgekrönte Softwareanwendung, die strategische Entscheidungsinformationen bereitstellt. Unsere Mission ist es, Unternehmen dabei zu helfen, die Verbindung zwischen Belegschaft und Arbeitsplatz zu verknüpfen, damit sie datengestützte, schnelle und kosteneffiziente Entscheidungen treffen können. Stratigens ist das einzige Softwarepaket, das globale Personal- und Arbeitsplatzdaten an einem Ort vereint. Stratigens sammelt Millionen von Datenpunkten zu Kompetenzen, Städten und Ländern aus Tausenden von Datenquellen und macht diese Informationen leicht verdaulich, indem es externe Daten in Informationen und Erkenntnisse umwandelt. Stratigens bündelt wochenlange Recherche in Sekunden und liefert sie zu einem Bruchteil der Kosten einer Beratung. Mit Stratigens können Sie in menschenorientierte Strategien investieren und Daten nutzen, um das Humankapital effektiv zu verwalten.