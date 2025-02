HR-Analysesoftware - Beliebteste Apps - Slowakei

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now ist die einzige cloudbasierte All-in-one-HR-Suite, die sich an Ihre Arbeitsweise anpasst. ADP Workforce Now basiert auf einer einzigen Datenbank und bietet Funktionen für Personalmanagement, Gehaltsabrechnung, Sozialleistungen, Talentmanagement, Zeit- und Arbeitsmanagement, Lernen und Analysen sowie Funktionen für die Rückkehr ins Büro. Die Verwaltung Ihrer Mitarbeiter war noch nie so einfach. ADP Workforce Now stattet Sie nicht nur mit den Tools aus, mit denen Sie HR-Informationen verfolgen, sondern auch, um Sie bei der Verwaltung Ihrer Belegschaft und beim Treffen datengesteuerter Entscheidungen zu unterstützen. Und wenn Sie wachsen, können Sie die Funktionalität hinzufügen, die Sie benötigen. Stärken Sie alle Ebenen Ihres Unternehmens mit Tools und Funktionen, die speziell darauf ausgelegt sind, Führungskräften, Managern und Mitarbeitern ein ansprechendes Erlebnis zu bieten. • All-in-One: Eine konfigurierbare HR-Plattform zur effizienten Verwaltung aller Ihrer Personalverwaltungsfunktionen – Gehaltsabrechnung, HR, Zeit, Talente und Sozialleistungen – in einer einzigen Datenbank. • Zuverlässige Compliance: Unsere branchenführende Sicherheit schützt Ihre Daten, während unsere umfassende Compliance-Expertise und -Lösungen Ihnen helfen, Ihr Unternehmen zu schützen. • Benutzerfreundlichkeit: Innovative, benutzerfreundliche Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung, sodass Sie ganz einfach auf eine Weise arbeiten können, die Ihren Anforderungen entspricht, und gleichzeitig Ihren Mitarbeitern ein besseres Erlebnis bieten. • Einblicke in den Arbeitsablauf: Treffen Sie Entscheidungen mit Zuversicht, informiert durch Erkenntnisse aus der umfangreichsten und robustesten Personaldatenbank des Unternehmens. • Integriertes und vernetztes Ökosystem: Erweitern Sie Ihre Personalmanagementfähigkeiten mit dem größten HR-Ökosystem, das sich einfach und sicher in führende Lösungen von Drittanbietern integrieren lässt. Stellen Sie ganz einfach eine Verbindung zu wichtigen Partnern wie Buchhaltern, Maklern und Finanzdienstleistern her. Gehaltsabrechnung. Sparen Sie Zeit und reduzieren Sie Fehler mit der All-in-One-Suite, die speziell dafür entwickelt wurde, Sie beim Betrieb Ihres Unternehmens und bei der Erfüllung Ihrer Compliance-Anforderungen zu unterstützen.