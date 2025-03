Helpdesk-Software - Beliebteste Apps - Ukraine

Conclude

conclude.io

Conlude hilft Unternehmen, die Zusammenarbeit zu verbessern und Arbeitsabläufe zu optimieren. Verwenden Sie Conclude Link, um Slack und Microsoft Teams für bidirektionalen Chat zu verbinden, oder verwenden Sie Conclude Workflows, um Support-Tickets, Probleme, Vorfälle und mehr in Slack zu verwalten. 👉 Abschlusslink: Verbinden Sie Slack und Microsoft Teams, um die teamübergreifende Zusammenarbeit zu verbessern. Mit der bidirektionalen Synchronisierung können Teams von ihrer bevorzugten Messaging-Plattform aus arbeiten. Teilen und synchronisieren Sie Dateien, bearbeiten und löschen Sie Nachrichten, @erwähnen Sie Kollegen, übersetzen Sie Konversationen automatisch in bis zu 60 Sprachen und mehr. ✓ Nachrichten senden und empfangen ✓ Nachrichten bearbeiten und löschen ✓ Thread-Nachrichten ✓ @erwähnen Sie Ihre Kollegen ✓ Übersetzung in 60 Sprachen ✓ Emojis (im Text) ✓ Rich-Text-Formatierung ✓ Dateifreigabe und Synchronisierung – Status der Person (in Kürze) – Synchronisierte Reaktionen (in Kürze verfügbar). bald) 👉 Workflows abschließen: Bringen Sie Ihren Helpdesk in Slack. Verwalten Sie Support-Tickets, Probleme und Vorfälle. Nutzen Sie KI-gesteuerte Integrationen, um Tickets zusammenzufassen und automatisch zu öffnen, mit einem Menü, das die Übersetzung in 60 Sprachen unterstützt. Jede neue Aktivität öffnet einen eigenen Slack-Kanal, sodass die Kommunikation strukturiert und fokussiert ist. Nach Abschluss wird der Kanal archiviert, bleibt aber dauerhaft im Dashboard aufgezeichnet. Teams können wichtige MTTx-Metriken auch auf der Registerkarte „Einblicke“ finden. Dieses Produkt lässt sich in Jira integrieren. Nach der Installation von Conclude in Ihrem Slack-Arbeitsbereich: ✓ Installieren Sie die Workflow-App in Ihrem bevorzugten Kanal (z. B. #support) ✓ Starten Sie die App und erstellen Sie eine neue Aktivität (Ticket, Problem oder Vorfall) ✓ Fügen Sie einige Details hinzu und legen Sie den Schweregrad fest (optional) , und weisen Sie einen Eigentümer zu. ✓ Laden Sie Teams oder Personen ein, den dedizierten Aktivitätskanal anzuzeigen. ✓ Kommunizieren Sie Aktualisierungen an verschiedene Stakeholder. ✓ Schließen Sie den Vorfall ab. Informationen werden archiviert, aber im Dashboard beibehalten