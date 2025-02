Helpdesk-Software - Beliebteste Apps - Tschad

Dixa

Dixa ermöglicht es Unternehmen, den Kundenservice so zu bieten, wie er sein soll. Dixa hilft Kundendienstleitern, mühelose Erlebnisse für Kunden und Teams zu schaffen, die die Loyalität fördern. Dixa bietet Teams eine einheitliche Ansicht aller Gespräche, Kunden die Möglichkeit, bequem über ihren bevorzugten Kanal Kontakt aufzunehmen, und Führungskräften Einblicke, um das Serviceerlebnis kontinuierlich zu verbessern. Die Conversational Customer Service Platform von Dixa kombiniert leistungsstarke KI mit einer menschlichen Note, um ein hochgradig personalisiertes Serviceerlebnis zu bieten, das mit dem Wachstum Ihres Unternehmens wächst. Teams und ihre Kunden profitieren von einer höheren Zufriedenheit, während die Automatisierung dazu beiträgt, die Serviceeffizienz und -effektivität zu steigern, was letztendlich einen echten Geschäftswert schafft. Das engagierte Kundenerfolgsteam von Dixa sorgt dafür, dass Sie schnell einsatzbereit sind und begleitet Sie auf Ihrem Weg zu dem, was Dixa Kundenfreundschaft nennt. Dixa unterstützt mehr als 30 Millionen Gespräche pro Jahr und genießt das Vertrauen führender Marken wie Interflora, On, Wise, Deezer, Rapha, Too Good to Go, Hello Print und Wistia. Erfahren Sie mehr, indem Sie dixa.com besuchen. Dank der Kundenerkennungsfunktionen macht Dixa es möglich, Ihre Kunden in dem Moment zu kennen, in dem sie Kontakt aufnehmen. Dixa erreicht dies, indem es den Gesprächsverlauf jedes Kunden mit Ihrem Unternehmen in einer Zeitleiste sowie sofort seinen Bestellverlauf anzeigt. Dadurch wird sichergestellt, dass Teams über die Informationen verfügen, die sie benötigen, um Kundenanfragen schneller zu lösen und gleichzeitig einen persönlicheren Support zu bieten. Flexible Preise und globale Skalierbarkeit ermöglichen es Ihnen, nur für das zu zahlen, was Sie benötigen, und ohne zusätzliche Kosten oder Aufwand zu skalieren. Alle Gesprächstypen (Telefon, E-Mail, Chat, Facebook Messenger, Instagram, Twitter und WhatsApp) werden in Warteschlangen gestellt und automatisch an die entsprechenden Agenten weitergeleitet, während die Gesprächsdaten in Echtzeitanalysen übersetzt werden. Zu den Dixa-Funktionen gehören VoIP, IVR, Rückruf, Click-to-Call, Anrufaufzeichnung, Automatisierungen, schnelle Antworten, anpassbare Chat-Widgets, Echtzeit- und Verlaufsberichte sowie erweitertes Routing. Die benutzerfreundliche Oberfläche und die einfache Einrichtung von Dixa wurden entwickelt, um das Agentenerlebnis zu verbessern und es den Teams zu ermöglichen, sich auf den Kunden und nicht auf die Software zu konzentrieren. Dixa wurde für Inbound-Callcenter, Multichannel-Kontaktcenter und kleine Unternehmen auf der ganzen Welt entwickelt und bietet Agenten die Tools, die sie für einen außergewöhnlichen Kundenservice benötigen, der zu einer stärkeren Bindung zwischen Marken und Kunden führt.