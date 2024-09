Helpdesk-Software - Beliebteste Apps - Anguilla

Freshdesk

freshdesk.com

Freshdesk (ein Produkt von Freshworks Inc.) hilft Unternehmen dabei, ihre Kunden mühelos mit moderner und intuitiver Software für den Kundensupport zu begeistern. Freshdesk wandelt Anfragen, die per E-Mail, Web, Telefon, Chat, Messaging und sozialen Netzwerken eingehen, in Tickets um und vereinheitl...